​Amazfit staat klaar om grote concurrent van Fitbit te worden

Denk je aan wearables, dan denk je al snel aan bijvoorbeeld een Fitbit, dat mede veel in het nieuws is door de overname door Google. Lijkt die overname je maar niets of wil je niet zoveel geld uitgeven aan een wearable? Dan gloort er hoop aan de horizon, want Amazfit is gearriveerd met een sterke line-up aan wearables.



Amazfit bestaat al sinds 2015 en heeft in andere landen al veel succes, maar strijkt nu ook neer in Nederland. Het wil zichzelf vooral op de kaart zetten met de nieuwe GTR 3 en GTS 3, wat lichtgewicht wearables zijn van aluminium met gecurved glas. Dat zorgt voor een stijlvolle look, gecombineerd met veel technologische opties. Het scherm is AMOLED HD, wat zorgt dat de content van het scherm afspat, zeker als je veel kleuren ziet. Daarnaast is een groot voordeel dat je de smartwatches goed kunt gebruiken in fel zonlicht. Plus, je kunt uit meer dan 150 watchfaces kiezen, zodat je je smartwatch kunt matchen met je outfit.

Klassiek ontwerp



GTR 3 Pro heeft met zijn ronde klokje een vrij klassiek ontwerp, waarbij je een kroon kunt gebruiken om door je apps en menu’s te navigeren. Het apparaat weegt slechts 32 gram en je kunt ermee zwemmen, zweten en douchen zonder dat je bang hoeft te zijn dat hij ermee ophoudt door waterschade. Net als andere producten van Amazfit draait deze wearable op Zepp OS, een besturingssysteem dat speciaal gemaakt is voor wearables en dat merk je: je navigeert er makkelijk doorheen.

Wat daarbij helpt is dat het scherm vrij groot is: 1,45 inch met een screen-to-body-ratio van 70,6 procent. Mocht je toch moeite hebben met het menu, dan kun je ook Amazon Alexa inschakelen. Deze spraakassistent laat je bijvoorbeeld je smarthome bedienen of je to-do-list opsommen. Even hardlopen of wandelen of met je wearable om? Dat is niet alleen handig om je stappen of je hartslag bij te houden, ook om muziek te luisteren. Je kunt er 2,3 GB aan muziek op kwijt (zo’n 470 nummers) en het is mogelijk om er een Bluetooth-headset op aan te sluiten. Je kunt daarmee je telefoon gewoon thuislaten, wat ballast scheelt op je hardloopronde.

GTR 3 Pro

Als je toch op de gezonde toer bent: GTR 3 Pro (beschikbaar via ondermeer bol.com) kan je hartslag, het zuurstofgehalte van je bloed, het stressniveau en je ademhaling bijhouden. Als je hartslag extreem hoog of laag is, dan kun je bovendien een melding krijgen om je hiervan op de hoogte te brengen. Zeker tijdens een workout is dat handig, want hierdoor kun je je oefeningen iets aanpassen voor een effectieve, gezonde workout. Er zijn meer dan 150 sportmodi om uit te kiezen, waardoor je je workout nog beter kunt bijhouden. De wearable houdt bovendien je slaap bij, waardoor je weet hoeveel uurtjes je achter de rug hebt voordat je aan je dag (of je workout) begint.

Eén van de grote voordelen van deze wearables is dat ze zowel met Android-toestellen als met iPhones werken. Je hoeft dit slimme horloge bovendien niet heel vaak op te laden: de batterij gaat ruim een week mee (al hangt dat uiteraard wel af van hoe fanatiek je hem gebruikt en waarvoor). Is de GTR 3 Pro net iets boven je budget, dan kun je eventueel ook kijken naar de standaard GTR 3 of de GTS 3, al bieden die bijvoorbeeld geen speaker, wifi en muziekopslag. GTR 3 heeft echter wel als voordeel dat de batterij veel langer meegaat: maar liefst 21 dagen.