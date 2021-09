Verkoop smartwatches en -bands in de lift

De prestaties van Huawei is in beide categorieën op z’n zachtst gezegd matig te noemen. Zowel bij de smartwatches als de smartbands kelderen de verkopen van de Chinese fabrikant. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat ook de smartphone verkopen van Huawei, sinds het ‘Google verbod’ een duikvlucht maken.

Bij de smartwatches is, en blijft, Apple de marktleider. Bij de smartband verkopen heeft Xiaomi nog steeds de nummer 1 positie in handen. Apple heeft formeel natuurlijk geen smartbands, dus de 7,9 miljoen verkochte slimme wearables zijn allemaal Apple Watches. Vergeleken met een jaar geleden wel ruim 29 procent meer.

Marktonderzoeker Canalys heeft becijferd dat de verkoop van slimme wearables, smartwatches en -bands, het afgelopen jaar flink in de lift zat. In totaal gingen in het tweede kwartaal van dit jaar zo’n 25,4 miljoen smartwatches over de toonbanken. Een stijging van bijna 38 procent ten opzichte van een jaar geleden. Worden daar de verkopen van de smartbands bij opgeteld, dan komt het totaal uit op 40,9 miljoen verkochte slimme wearables. Goed voor een stijging van 5,6 procent, of 1,2 miljoen exemplaren, vergeleken met een jaar geleden.

Xiaomi stijgt hard

Zoals gezegd, bij de smartwatches is Apple verreweg de grootste met een marktaandeel (Q2 2021) van ruim 31 procent. De nummer twee, Huawei, zag haar marktaandeel in een jaar tijd meer dan halveren, van bijna 19 naar amper 9 procent. Samsung, Garmin en Xiaomi completeren de top 5 in die categorie. Daarbij valt op dat vooral Xiaomi had stijgt, van 2,1 procent in Q2 2020 naar 5,7 procent marktaandeel in het tweede kwartaal van dit jaar.

Worden de smartbands meegeteld, dan is de stijging bij Xiami eens stuk minder indrukwekkend; slechts 2,6 procent bij 8 miljoen verkochte slimme wearables. In beide categorieen zit Samsung aardig in de lift met respectievelijk bijna 85 procent (smartwatches) en ruim 114 procent (alle slimme wearables) meer verkopen.