Kwart meer slimme horloges verkocht in 2021

Zoals zoveel producten en diensten lag de markt voor slimme horloges in 2020 een groot deel van het jaar op zijn gat door de corona pandemie. In 2021 is een flinke inhaalslag gemaakt, zo hebben de marktanalisten van Counterpoint becijferd, zonder overigens harde getallen te noemen. Het afgelopen jaar werden bijna een kwart meer smartwatches verscheept. Alleen al in het vierde kwartaal van 2021 gingen wereldwijd meer dan 40 miljoen slimme horloges over de toonbanken. Een record en bijna 15 miljoen meer dan in het tweede kwartaal van dat jaar.

Apple, Samsung en Huawei

Kijkend naar de marktaandelen van valt op dat ook bij de slimme horloges Apple (30,1%) en Samsung (10,2%) de twee marktleiders zijn. Vreemd is dat niet, aangezien veel mensen nu eenmaal kiezen voor een smartwatch van hetzelfde merk als hun smartphone.

Opvallend is wel dat in dit lijstje Huawei, als smartphone leverancier vrijwel volledig weggevaagd, nog in de top 3 staat met een marktaandeel van 7,7 procent. Blijkbaar vinden smartwatch gebruikers het gemis van Google-diensten voor hun slimme horloge niet echt een probleem.

Op de vierde en vijfde plek staan twee relatief onbekende merken; het Chinese imoo (5,2%) en Amazfit (5,1%). Zij worden gevolgd door Garmin (4,6%), Fitbit (3,8%), Xiaomi (3,6%) en Noise (2,6%).