Adidas GMR: een smart zooltje dat voetbalschoppen telt

Hoewel het dezelfde tech is als in de jas en de tas, is de werking ervan zeker niet gelijk. Met de kleding kun je bellen en muziek luisteren, terwijl die in de zool echt is bedoeld om je bewegingen vast te leggen. In deze tweede generatie tag is het de bedoeling dat er alleen naar bewegingsinformaie wordt gekeken en zullen machine learning algoritmes hun werk gaan doen.

Het is een mooie samenwerking waarin drie werelden samenkomen: Google’s Jacquard wearable-tech was eerst alleen te vinden in een rugtas van Yves Saint Laurent en twee jasjes van Levi’s. Nu wordt het ook in de zool toegepast. Een zool die wordt gemaakt onder het merk Adidas en Adidas GMR heet. Twee zooltjes kosten je 40 dollar. Daar komt ook een tag van Jacquard bij die je op je dominante voet gebruikt en een dummy voor de andere voet, zodat de zooltjes wel gelijk voelen.

Waar je bij wearables meestal denkt aan armbanden en horloges, is er nu een wearable ontwikkeld die je op een heel andere plek bij je draagt: in je schoenen. Het zooltje maakt contact met je telefoon om het aantal schoppen tegen een voetbal bij te houden, wat je in FIFA Mobile beloningen oplevert. Het komt van EA, Google en Adidas.

Voetballen en FIFA Mobile

Het betekent dat wanneer jij gaat voetballen, de tech al het rennen schieten trackt. Dat doet het voor FIFA Mobile en om precies te zijn de in-game beloningen. Er volgen bovendien elke week GMR-exclusieve events in de telefoongame, in combinatie met leaderboards, zodat iedereen kan zien wie de beste is. Dit zijn uitdagingen zoals zoveel mogelijk schoppen uitdelen aan de bal. Je kunt ook zien wie de bal het snelst heeft geschoten.

Het enige nadeel van die samenwerking tussen zoveel merken, dat is dat de ervaring op je mobiel niet bepaald gestroomlijnd is. Je moet eerst apart de GMR-app openen, syncen met je jacquard en dan pas FIFA Mobile van EA Sports openen om je punten te kunnen claimen. En je moet zorgen dat je GMR is opgeladen, want al na twee of drie potjes voetbal moet deze opnieuw worden opgeladen. Je moet hem dan dus weer uit je zool halen en dat kost wat moeite.

Apple heeft eerder al zoiets bedacht, namelijk Nike + iPod-sensor. Hiermee kun je bijhouden hoeveel kilometer je al hebt gerend, en meer. Adidas GMR is ook zoiets en deze is te koop voor 34,99 euro via Adidas.com.