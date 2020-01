FIFA 20 Team of the Year met o.a. Virgil van Dijk & Frenkie de Jong

EA Sport heeft het FIFA 20 Team of the Year bekendgemaakt. Hiermee worden de beste prestaties van voetballers uit het vorige voetbaljaar gewaardeerd. Spelers van het populaire voetbalspel hebben hun stem laten horen en gezamenlijk een droomelftal gekozen, dat bestaat uit:

Virgil van Dijk, Frenkie de Jong & Mathijs de Ligt

Opvallend is natuurlijk dat er dit jaar maar liefst 3 Nederlanders in de lijst terug zijn te vinden. Virgil van Dijk is een logische keuze, de verdediger van Liverpool won vorig jaar de Champions League en stond dit jaar ook op de cover van Fifa 20. Daarnaast waren Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt vorig seizoen mede verantwoordelijk voor de successen van Ajax in de Champions League, waarna ze beide afgelopen zomer een droomtransfer maakten naar respectievelijk FC Barcelona en Juventus.