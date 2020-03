CONMEBOL Libertadores nu beschikbaar in FIFA 20

EA Sports heeft vandaag de grootste Zuid-Amerikaanse clubvoetbal-toernooien, CONMEBOL Libertadores en CONMEBOL Sudamericana beschikbaar gemaakt als gratis content update voor FIFA 20. Deze update komt beschikbaar voor PS4, Xbox One en ook PC.

Je krijgt de mogelijkheid om te spelen met historische clubs van overal op het continent, zoals River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Racing Club, C.A. Independiente, Millionarios en Universidad Católica en leid hen naar de ultieme prijs uit het Zuid-Amerikaanse clubvoetbal.



Tournament Mode



Speel de gloednieuwe, op zichzelf staande Tournament Mode waarin spelers hun team van de groepsfase naar de finale van de CONMEBOL Libertadores loodsen. Daarnaast kunnen spelers een gethematiseerde Tournament Hub ervaren met Dynamic News, evenals de actuele standen, aankomende wedstrijden en uitslagen om op de hoogte te blijven van wat alles wat er tijdens de competitie gebeurt.

Geniet van de ongeëvenaarde sfeer van een Libertadores-finale, de intense spanning van de halve finale, en de energie van de groepsfase met nieuwe soorten wedstrijden in Kick Off Mode. Je kunt ook een fantasiewedstrijd spelen tegen een willekeurige andere club die beschikbaar is in FIFA 20, in de Libertadores Exhibition Match.