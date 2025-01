Acer introduceert een gigantische Predator-gamelaptop

Acer heeft tijdens CES Las Vegas een grote collectie aan laptops aangekondigd. Het zijn enerzijds gamelaptops, anderzijds maar zakelijke of persoonlijke laptops. Vooral de Predator maakt indruk, met zijn RTX-5090-videokaart, 18 inch schermgrootte en meer.

Acer-laptops

Acer komt onder andere met nieuwe Swift Go-laptops, die juist wat subtieler zijn. Verkrijgbaar in 14 en 16 inch zijn deze laptop vol AI-functies en processoren die goed werken met AI (AMD Ryzen AI 300). Ze hebben een 3K OLED-scherm of een touchscreen van 2K.

Daarnaast zijn er nieuwe Aspire 14-laptops ontwikkeld die Intel Core Ultra serie 2-chips gebruiken en vooral zijn bedoeld voor mensen die lang willen kunnen doorwerken zonder bij een oplader in de buurt te hoeven zijn.

Superduurzaam

Aspire Vero 16 is ook nieuw en presenteert vooral qua duurzaamheid goede stappen die Acer heeft gezet: het apparaat is gemaakt van biogebaseerd oesterschelp als materiaal. Ook is er wifi-7 en 5G aanwezig. Het idee is dat het apparaat gedurende zijn hele levensduur zoveel mogelijk CO2-neutraal is. Ook zou hij heel reparabel zijn.

Copilot is ook van de partij. Acer: “Swift Go 14 AI-laptops zijn Copilot+ pc’s[[i]] met een gloednieuwe geanodiseerde aluminium behuizing en een dubbel pijlenpatroon op de klep. De nieuwe reeks biedt de nieuwste AI-functies, aangedreven door de nieuwe processoren uit de AMD Ryzen AI 300-serie en is verkrijgbaar met twee schermopties: OLED of IPS-touch.”