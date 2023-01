5 manieren waarop een vouwbare iPad handig kan zijn

Volgens geruchten komt Apple met een vouwbare iPad. Het is wat moeilijk voor te stellen hoe zoiets eruit komt te zien, omdat we zo aan de platte, harde iPad gewend zijn. Bovendien zou Apple, als de geruchten kloppen, zeker niet het eerste techbedrijf zijn dat met een vouwbare tablet komt. Zou Apple het echt gaan doen? Wij moeten het eerst nog maar zien, maar we zien wel potentie. Dit zijn zes dingen die zo’n vouwbare iPad toch erg handig zouden maken.

Je hoeft hem niet vast te houden als je een film kijkt Als de iPad als een ‘boek’ vouwt, dan zou je hem neer kunnen zetten omdat hij dan in een V-vorm half open kan staan, waarbij je dan content kunt kijken zonder dat je hem de hele tijd hoeft vast te houden, en zonder dat je een standaard nodig hebt. Nu zou de vouwbare iPad wel met een standaard worden geleverd, maar dit is waarschijnlijk een klein dingetje. Door de vouw slim te gebruiken kun je het apparaat gewoon recht zetten op een tafel bij het kijken van een film.

Je kunt hem makkelijker meenemen Een iPad vergt een bepaalde grootte qua tas om mee te nemen, maar als je het apparaat kunt vouwen, dan heb je weliswaar een dikkere iPad om in je tas te stoppen, maar ook een kleinere qua formaat. Hierdoor kun je bijvoorbeeld een kleinere tas meenemen. Plus, het apparaat is iets minder kwetsbaar, omdat hij -hopelijk- als hij gevouwen is wat robuuster is dan wanneer het slechts de platte lange iPad is die we kennen.

Je kunt beter multitasken Er zijn mensen die beweren dat multitasken niet bestaat, maar toch wel een beetje. Apple Music open hebben staan naast de webwinkel waarin je aan het shoppen bent, dat is handig voor als je snel een ander nummer wil kiezen (of wil weten wie dat fantastische nummer dat je hoort heeft gemaakt). Je kunt de vouw mooi gebruiken om het scherm te verdelen: aan de ene kant je werkblad, aan de andere kant je media. Of een soort wall waarop je allerlei notificaties bij elkaar ziet komen. Of nieuwsberichten: het kan alle kanten op met multitasken op die potentiële, vouwbare iPad.

Het totale scherm kan wat groter Je ziet het ook bij vouwbare telefoons: die hebben over het algemeen genomen vaak een groter scherm dan welke telefoon dan ook. Dat kan ook gelden voor de vouwbare iPad. Die heeft straks misschien wel een groter totaalscherm, wat het apparaat mogelijk wat meer tussen een MacBook en een iPad plaatst. Bij een smartphone moet het nog wat handzaam blijven, maar bij een tablet mag het allemaal sowieso al wat groter, dus wie weet wat die vouw kan doen voor de grootte van het iPad-scherm.

Je zou hem als mini-laptop kunnen gebruiken Het is misschien wat hoog gegrepen en of het fysiek helemaal kan moeten we nog maar afwachten, maar stel je voor dat je de iPad half openvouwt en 90 graden draait? Je kunt dan bijvoorbeeld op het onderste scherm een toetsenbord tevoorschijn halen en het bovenste scherm is dan je tekstverwerker of je e-mail. Kortom, je maakt van je iPad een mini-laptop. Het is wel even kijken of dat lekker typt en niet te klein wordt qua knopjes, maar hoe grappig zou het zijn als een iPad écht een soort mini-laptop wordt?

Een vouwbare iPad Klinkt allemaal goed, maar er kleven natuurlijk ook nadelen aan zo’n vouwbare tablet. Zo is het maar de vraag of het apparaat niet te zwaar wordt. Je merkt het bij vouwbare telefoons al dat ze vaak zwaarder zijn en dat zal zeker gelden voor de grotere iPad. Bovendien zal de vouwbare tablet niet goedkoop zijn: twee schermen, twee batterijen, een scharnier en een hele aanpassing op de software: het zijn allemaal zaken die Apple moet doorberekenen waardoor deze iPad waarschijnlijk vooral een luxe apparaat zal worden. De vraag is dan ook of hij qua prijspunt wel toegankelijk zal zijn. Apple-producten staan er al om bekend wat duurder en luxer te zijn. Zeker producten die zijn gemaakt voor mensen in de creatieve sector (en dus ook wat meer aankunnen) zijn vaak nog een niveau duurder: hoe zal Apple deze iPad plaatsen? Bovendien moeten we nog maar zien of het klopt. Zoals we eerder schreven is Apple vaak pas geïnteresseerd om technologie te maken als het een oplossing is voor een probleem. Biedt een vouwbare iPad dat? Waarschijnlijk komt de vouwbare iPad er sowieso pas in 2025, als hij al komt, dus het is sowieso afwachten.