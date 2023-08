​3 laptops die je dit jaar goed kunnen helpen bij je studie

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur of is zelfs al net begonnen. Dan is het wel zo handig als je ofwel je huidige laptop even van een flinke zomerschoonmaak voorziet, of voor een nieuw exemplaar gaat. Het slimme van een nieuwe laptop aanschaffen is dat je weer een tijdje vooruit kunt, je vaak goede deals krijgt op Office-programma’s of antivirusprogramma’s, je weet dat je apparaat van verse updates wordt voorzien en met een schone lei beginnen voelt ook prettig. Je nieuwe laptop is waarschijnlijk een stuk sneller.



De laptop voor grootverbruikers: Acer Aspire 7

Acer Aspire 7 is een powerhouse. Deze laptop heeft een twaalfde generatie Intel Core-processor en een GeForce RTX 30-grafische kaart, wat zorgt voor goede prestaties. Dat merk je vooral als je veel verschillende dingen tegelijk doet op je laptop, of zwaarder werk zoals video’s monteren, of gewoon een potje gamen (je mag immers ook wel een beetje ontspannen tussen alle lessen door). Deze laptop fietst er op zijn gemakje doorheen, terwijl het tegelijkertijd alles biedt wat Windows 11 te bieden heeft. Een enorm veelzijdige laptop die overigens ook ideaal is om op te Netflixen.

De laptop voor onderweg: Acer Swift 3

De Acer Swift 3 is ook een geweldige laptop, al heeft hij iets minder hoge specificaties dan zijn grote Aspire-zus. In deze laptop zitten ook een twaalfde generatie Intel Core-processoren, maar de grafische mogelijkheden zijn iets minder groot. Dit is minder een laptop voor mensen die video’s willen monteren of keihard willen gamen, maar meer eentje voor mensen die er vrij normaal gebruik van willen maken voor schoolwerk, misschien wat Photoshop hier en daar en verder geen enorm veeleisende apps op visueel gebied.

Wat deze laptop dan toch een aanrader maakt? Simpel, want dat is behalve de vijfhonderd euro lagere prijs het feit dat hij ultralicht is. Dat maakt het een laptop om lekker makkelijk in een tas te stoppen voor onderweg. Hij weegt namelijk maar 1,25 kilogram. Bovendien kan de snelladende batterij 4 uur worden gebruikt na een half uurtje laden. Laad je hem vol, dan kun je er 10,5 uur mee vooruit. Een perfecte laptop voor digital nomads en mensen die niet op kamers wonen, maar veel tijd in het openbaar vervoer besteden.

De laptop voor een kleiner budget: Acer Chromebook 315

Als je Windows gewend bent, dan is een Chromebook misschien even wennen, maar voor je het weet wil je niet anders. Op deze laptop doe je alles online in de browser: van artikelen tikken in Google Docs tot het checken van je e-mail. Het lastige is dat Photoshop niet kan draaien op voordelige Chromebooks, omdat die de kracht er niet voor hebben. Ook is het besturingssysteem vooral gebouwd op online zijn.

Veeg deze laptop echter niet van tafel, want voor een bedrag van rond de 500 euro heb je een perfect maatje dat altijd snel geladen is en waarop je snel aan de slag kunt. Je zal merken dat je eigenlijk altijd overal ongeveer wel online bent. Zo niet, dan zijn er ook wat offline mogelijkheden. Deze laptops lijken door hun lage prijs ook niet lang mee te gaan, maar dat is niet waar: sommige Chromebooks gaan vele jaren mee. Bovendien is het een minder hoge prijs, waardoor diefstal of defecten iets minder erg zijn: je koopt immers drie Chromebooks voor de prijs van de Aspire 7.