Tomorrowland is dit jaar een virtueel weekendfestival

Het Belgische festival Tomorrowland trok vorig jaar 400.000 bezoekers van over de hele wereld. Dit jaar is het festival geannuleerd, maar de organisatie heeft ervoor gekozen om het toch digitaal door te laten gaan. Wat we kunnen verwachten op 25 en 26 juli? "Een spectaculaire tweedaagse digitale muziekfestivalervaring met de grootste namen in elektronische dansmuziek en 's werelds beste technologieën op het gebied van 3D-design, videoproductie en special effects."

Tomorrowland voor iedereen toegankelijk

Tomorrowland bestaat dit jaar uit 8 stages die toegankelijk zijn voor mensen van alle leeftijden, waar ook ter wereld. Het dancefestival gaat volledig digitaal en over de uitwerking ervan is goed nagedacht. Beide weekenden waarop het festival dit jaar zou plaatsvinden, waren weer compleet uitverkocht. De bezoekers wilden graag een alternatief en dat heeft de organisatie voor elkaar gekregen door een 3D-platform te bouwen, dat bovendien interactief is. Je kunt zelf navigeren over het digitale festivalterrein met je smartphone, tablet of laptop.

Spectaculaire shows

Muziek en spectaculaire shows staan altijd centraal bij Tomorrowland en dat is dit jaar niet anders. Er wordt gebruik gemaakt van de beste technologieën in gaming, 3D design, special effects en videoproductie. Op alle 8 stages draaien de beste artiesten ter wereld hun dansmuziek, inclusief vuurwerk- en lasershows.