Succesvolle editie van de Webwinkel Vakdagen: 2 dagen vol inspiratie

Na twee jaar keerden de Webwinkel Vakdagen eind juni dan eindelijk terug in originele vorm in de Utrechtse Jaarbeurs. Dagen met een volle beursvloer, vele bezoekers en inspirerende sprekers. Dé e-commerce beurs van de BeNeLux was wederom een groot succes. Het was goed zichtbaar dat er na twee coronajaren weer veel behoefte was aan een fysieke beurs. Exposanten en bezoekers legden waardevolle contacten, nieuwe ontwikkelingen en trends werden besproken en (keynote)sprekers deelden hun kennis met de aanwezigen. Hoewel de WWV twee jaar lang niet in deze vorm kon plaatsvinden, heeft de wereld van online shopping niet bepaald stilgezeten. Deze editie voelde misschien om die reden wel nóg innovatiever dan voorheen.

De wereld van e-commerce is blijvend veranderd

Wat we allemaal de afgelopen 2,5 jaar hebben ervaren werd bevestigd tijdens deze editie van de Webwinkel Vakdagen. De wereld van e-commerce is blijvend veranderd. Consumenten en ondernemers shoppen meer online dan ooit en bieden zelf nog meer producten en diensten online aan. Door die toegenomen behoeften hebben de diensten daaromheen zich behoorlijk doorontwikkeld. Alles om nog sneller in te kunnen spelen op wat de klant wil. Want precies dat is waar het nu om draait. Online verkopen kan iedereen, gericht inspelen op de klantbehoeften is een ander verhaal. Net als je onderscheiden van de concurrent en een goede klantbeleving bieden.

Het draait allemaal om klantbeleving

Die klantbeleving, daar gaan we nog even op door. Hoe val je op en draai je succesvol mee in een online landschap dat alleen maar groter wordt? Door je te verplaatsen in wat de klant wil en deze een unieke ervaring te bieden. Op verschillende gebieden. Want nu we massaal online shoppen zijn we wel wat gewend, waardoor verwachtingen veranderen. Daarop inspelen is belangrijk, zo horen we tijdens zo'n beetje alle lezingen die we bijwonen. Meebewegen met wat de klant wil in plaats van alleen je aanbod tonen is belangrijker geworden. Tegelijkertijd moet je niet vergeten dat de shoppingkanalen veranderen.

Voor bepaalde doelgroepen en producten zijn social media een cruciaal kanaal. 5 jaar geleden bestonden bijvoorbeeld influencers nauwelijks. Nu kunnen zij je merk een enorme boost geven in naamsbekendheid, net als je verkoop. Het is maar de vraag of je met een paginagrote advertentie in een dagblad nog hetzelfde effect bereikt.