Op 12 februari kwamen investeerders, ondernemers, mentoren, wetenschappers en geïnteresseerden samen in een prachtige kapel van JADS. De Jheronimus Academy of Data Science (JADS) is een uniek concept in Nederland. Op 3 verschillende locaties (TU Eindhoven, Tilburg University en Mariënburg Campius in ‘s-Hertogenbosch) kan Data Science worden bestudeerd, onderzocht en toegepast via bachelor- en masterprogramma's. De samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, de gemeente 's-Hertogenbosch, de Universiteit van Tilburg en de Technische Universiteit Eindhoven creëert een nieuwe kennisinfrastructuur. Ze waren voor de 3e keer gastheer van de Rockstart AI Ecosystem Day.



Rockstart

Rockstart AI is een organisatie in de ondersteuning van kunstmatige intelligentie en opkomende technologische bedrijven en startups in Europa. Als zodanig organiseren ze Ecosystem Days binnen het domein van AI door enkele van de beste AI-gespecialiseerde tech startups en zakelijke partners in Europa samen te brengen om te praten over disruptie van de industrie, uitdagingen en samenwerking.

De dag werd geopend door Raymond Alves, Domain Director AI, met toelichting waarom Rockstar gelooft in samenwerking en de kansen die AI biedt voor ’s-Hertogenbosch en Nederland in zijn algemeen.

De keynote spreker was Daan Witteveen van Deloitte. Witteveen liet in een animatie zien hoe de AI ecosystem in tussen 2010 en nu veranderd, gegroeid en groter is geworden. Europa loopt nog steeds achter VS en China maar is wel sterker als het gaat om de oplossingen die gecreerd worden bij een samenwerking tussen engineers en software. Dus de combinatie hardware/ software.

Witteveen: “Nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen vereisen dat bedrijven hun producten en diensten sneller dan ooit innoveren. Organisaties worden geconfronteerd met toenemende druk om digitalisering, robotisering, kunstmatige intelligentie en flexibele consumptiemodellen over te nemen. Bedrijven die hun bedrijfstransformatie niet tijdig voltooien, verliezen uiteindelijk hun 'recht om te spelen' met sluiting of fusies en overnames als de enige overgebleven opties. Hoewel de meeste bedrijven innovatieprocessen hebben opgezet, staan bedrijfsleiders nu voor een nieuwe en nog grotere uitdaging.

Smart Cities, Self Driving Vehicles, eHealth en Smart Manufacturing zijn voorbeelden van ontwikkelingen die zich in nieuwe ecosystemen afspelen. Traditionele waardeketens die bestaan uit een beperkt aantal voorkeursleveranciersrelaties passen niet langer in de dynamiek van het ecosysteem. In tegenstelling tot de bestaande dynamiek in de industrie, vereist de complexiteit van ecosysteem waarde proposities een intensieve samenwerking tussen technologieverkopers, infrastructuurspelers, platformexploitanten, overheidsinstellingen, start-ups en universiteiten.” Dat is ook precies wat er gebeurde tijdens Rockstart AI Ecosystem Day. Alle nodige partijen voor een werkbaar ecosystem waren aanwezig.

AI Startups

Op de AI Ecosystem Day hebben 10 startups van kunstmatige intelligentie zichzelf gepresenteerd.

Hierbij een selectie:

1. Lupi AI (Georgië)

Bouwt digitale oplossingen waarmee docenten het werk van studenten in meerdere klikken kunnen voorbereiden en verwerken, waardoor de tijd die wordt besteed van 7 uur per week wordt teruggebracht tot slechts 0,5 uur. Het biedt hen ook op gegevens gebaseerde, bruikbare aanbevelingen.

2. Newspill (Frankrijk)

Is de eerste assistent voor het verhandelen van nieuws die financiële markten voor iedereen toegankelijk maakt door hun gebruikers in staat te stellen aandelen, crypto's, grondstoffen en forex rechtstreeks vanuit hun messenger-app te verhandelen. Ze gebruiken kunstmatige intelligentie om de impact van nieuws op financiële markten te detecteren, analyseren en voorspellen.

3. Plicca (Portugal)

Gebruikt eigen deep learning-modellen om automatisch geschreven inhoud te analyseren en te begrijpen. Momenteel gericht op e-mails, biedt Plicca's contextgebaseerde prioriteitstelling, gepersonaliseerde segmentatie en samenvattingen die rechtstreeks zijn geïntegreerd in Outlook en Gmail.

4. SpotVision (Wit-Rusland)

Biedt een mobiele applicatie waar bestuurders de exacte posities van lege parkeerplaatsen op een kaart kunnen zien. Dit bespaart tijd omdat bestuurders nu een auto kunnen parkeren in seconden als er een lege plek is, en geen tijd verspillen door rond te cirkelen om een parkeerplaats te zoeken.

Toepassingen

De toepassingen voor kunstmatige intelligentie zijn feitelijk onbegrensd en dit gebied van informatica is zeer veelbelovend. De wereldwijde omzet van de AI-markt zal naar verwachting oplopen tot 190 miljard dollar in 2025. Toch heb ik soms het gevoel dat AI bij de overgrote meerderheid van de mensen nog niet echt leeft. Ik ben benieuwd naar de statistieken van de gratis aangeboden Nationale AI-cursus. Hoeveel Nederlanders hebben het al gevolgd en afgerond? Een initiatief van Jim Stolze.

De druk bezochte event is een unieke kans voor ’s-Hertogenbosch die zich steeds meer profileert als de Data en AI stad van Nederland. Nu nog hopen dat veel andere steden en organisaties hiermee aan de slag gaan.

[Fotocredits © santiago silver - Adobe Stock]