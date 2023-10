Duurzame energie groot thema 18e Vakbeurs Energie

Het woord van het jaar zal het niet worden, want klimaatverandering is niet nieuw en het woord bestaat al vele decennia. Het is wel een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt voor de nodige discussies, (protest)acties en reuring zorgt. Tel daar de stikstofproblematiek bij op en je ziet twee van de meest complexe problemen van de huidige tijd.

Klimaatverandering en duurzame energie

Wie op zoek wil naar meer kennis en mogelijke oplossingen, kan daarvoor tijdens de Nationale Energie Week terecht bij de Vakbeurs Energie, die van 10 tot 12 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch plaatsvind. Een strikt zakelijk evenement dat dit jaar groter is dan ooit, met 450 organisaties die als partner of exposant, zowel vanuit het bedrijfsleven als non-profit, vertegenwoordigd zijn. Onder de noemer van de Nationale Energie Week bieden de 4 vakbeurzen samen meer dan 200 kennissessies op 10 podia in 5 hallen.

Naast klimaatverandering is ook de urgentie van besparing en duurzame opwekking groter dan ooit. Op de Vakbeurs Energie is dit al sinds 2005 een onderwerp. In de beginjaren ging het met name over zonnepanelen, nu staan zaken als energieopslag en hybride systemen centraal.

Tegelijkertijd met de Vakbeurs Energie worden ook PREFAB, Zero Emission | Ecomobiel en Industrial Heat & Power georganiseerd. Samen trekken deze vakbeurzen tienduizenden professionals naar Den Bosch om hen te inspireren op het gebied van emissieloos op het gebied van transport tot duurzame warmte en van industriële woningbouw tot CO2-reductie in de industrie.

Vehicle-to-grid en energiemanagement

Andere thema’s die tijdens deze vakbeurs aan bod komen zijn vehicle-to-grid en energiemanagement. Je auto gebruiken als ‘powerbank’ om je huis of kantoorpand van stroom te voorzien is een technologie die steeds dichterbij komt. Evenals oplossingen voor het optimaliseren van energieopbrengsten, het slim gebruiken van energie en slim laden zijn prominent.

Binnen de transitie van fossiel naar duurzame opwekking van energie spelen elektrificatie en waterstof een belangrijke rol. Netcongestie is daarentegen een beperkende factor. Daardoor kunnen bedrijven steeds vaker hun aansluiting op het elektriciteitsnet niet naar wens uitbreiden of verzwaren. Ook is terugleveren niet altijd mogelijk. Allemaal onderwerpen die tijdens de Vakbeurs Energie aan de orde komen.

Andere highlights zijn bijvoorbeeld de Dag van de Energieadviseur, de Kennismiddag Warmtepompen, Energy Storage Day en de Gemeentedag Energietransitie. Toegang tot de Vakbeurs Energie is kosteloos maar alleen voor professionals die zich registreren.