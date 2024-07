Dit was het VINT Symposium van 2024

De cruciale rol van bacteriën in onze hersenen en gedrag

Iris Sommer, hoogleraar psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, onthult de verborgen invloed van bacteriën op onze geestelijke gezondheid en ons gedrag. Haar onderzoek biedt diepgaand inzicht in hoe deze microscopische organismen niet alleen ons lichaam bewonen, maar ook een integraal onderdeel vormen van onze biologische en psychologische processen.

Professor Sommer begint haar betoog met een fascinerende reis terug in de tijd: “We gaan liefst 4 miljard jaar terug in de evolutie. De aarde was er, maar die zag er behoorlijk anders uit dan we gewend zijn. Er was nog geen zuurstof, maar er was wel water.” In deze oeromgeving, waar “het niet groen was, er waren geen bomen, geen planten, zelfs geen gras,” waren bacteriën de dominante levensvormen, essentieel voor het ontstaan en de ontwikkeling van complexer leven op aarde.

Bacteriën als chemische krachtpatsers

Sommer illustreert de rol van bacteriën door ze te beschrijven als “kleine chemische fabriekjes”. Deze micro-organismen zijn cruciaal voor de afbraak en synthese van stoffen: “Voor bijna elke stof op aarde heb je wel een bacterie die die stof kan afbreken. En je hebt ook voor bijna alle stoffen wel een bacterie die dat kan maken.” Deze dynamische uitwisseling van chemische stoffen tussen bacteriën heeft de basis gelegd voor de biodiversiteit op onze planeet.

De invloed van het microbioom op hersenontwikkeling en gedrag

Een sleutelaspect van Sommer’s onderzoek is de ontdekking van het verband tussen het darmmicrobioom en de ontwikkeling van de hersenen: “Dat darmmicrobioom, dat ontwikkelt zich in de eerste drie jaar. En laat dat nou precies ook de periode zijn waarin het brein zich ontwikkelt.” Ze legt uit hoe een specifiek bacterieel product, peptidoglycaan, essentieel is voor de normale hersenontwikkeling: “Een stofje dat mensen zelf niet maken, peptidoglycaan, blijkt essentieel voor de ontwikkeling van de hersenen.”

De impact van geboorteprocessen op het microbioom

De wijze van geboorte heeft een significante invloed op de bacteriële samenstelling van het menselijk lichaam. Sommer beschrijft hoe “tijdens de bevalling, wordt dat kind eigenlijk geperst door de vagina van zijn moeder. En in die vagina, daar zitten een heleboel bacteriën. En dat zijn precies de melkzuurbacteriën die zich in die darm gaan vestigen,” wat benadrukt hoe kritiek deze vroege blootstelling is voor het vestigen van een gezond microbioom.

De rol van voeding in het microbioom

Sommer benadrukt het belang van voeding voor een gezond microbioom, vooral het belang van borstvoeding direct na de geboorte: “Borstvoeding bevat essentiële elementen voor de ontwikkeling van het microbioom.” Verder adviseert ze een dieet rijk aan vezels en gefermenteerde producten, en waarschuwt ze voor de gevaren van een moderne levensstijl die rijk is aan bewerkte voedingsmiddelen en pesticiden.

Sommer sluit af met een blik op de toekomst en de mogelijke strategieën om onze gezondheid te verbeteren door ons microbioom te beheren. Ze wijst op het potentieel van gepersonaliseerde voeding gebaseerd op microbioomonderzoek en de noodzaak van maatschappelijke veranderingen in onze omgang met voeding en gezondheid: “Met voeding heb je een hoop invloed op het microbioom. En wat kunnen we daarvoor zowel doen? We kunnen onze bacteriën weer laten schwingen door ze goed te voeren.”