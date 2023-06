Dit was Emerce Digital Marketing Live! 2023

We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk mee te krijgen van de nieuwste trends op het gebied van digitale marketing. Met 8 verschillende stages en maar liefst 18 roundtables kon je je hart ophalen als digital marketeer. Maar ook als webshop eigenaar, ondernemer of marketing/communicatie medewerker was er genoeg te beleven op en rondom de stages. Het warme weer weerhield ruim 1.500 digital marketeers er niet van om de Beurs van Berlage te bezoeken. En terecht, want deze editie zat weer bomvol ontwikkelingen en inzichten die je niet wilt missen.

Opkomende social media platformen, nieuwe inzichten in de wereld van SEO door de opkomst van AI, inspirerende leadgeneratie-technieken, e-mailmarketing voor gevorderden en een aantal topmerken die hun online marketing strategie prima op orde hebben. Het kwam allemaal aan bod tijdens Emerce Digital Marketing Live! editie 2023 (DML). Wij waren aanwezig en geven je een klein inkijkje in wat je allemaal hebt gemist!

Van traditionele marketing tot AI

Met ruim 50 topsprekers van toonaangevende bedrijven uit binnen- en buitenland zat er elk tijdvak wel een boeiend onderwerp tussen. Of je nu zelfstandig ondernemer bent met een webshop of het advertising algoritme uitgespeeld hebt als social media marketeer, het was lastig kiezen welke stage of roundtable je wilde bezoeken in de strakke planning van DML!

Zo leerden we hoe je jezelf digitaal onafhankelijk maakt door gebruik te maken van 1st party data en hoe je van big data gebruik maakt om online te groeien. Niet zo van data en cijfers, maar liever creatief aan de slag? Dan waren de inspirerende sessies van TikTok, Springbok en Auping zeker iets voor jou. Maar ook als traditionele marketeer ben je na een bezoekje aan DML weer helemaal op de hoogte van alle inzichten rondom digital marketing. Betekent AI het einde van SEO? Hoe zorg je voor meer engagement met behulp van e-mailmarketing en wat is de sleutel die jouw leadgeneratie poort wagenwijd openzet? Al deze vragen zijn uitgebreid behandeld en beantwoord.

Interactief, professioneel en informeel

De ruim 1.500 bezoekers gingen niet met lege handen naar huis. Naast een hoofd bomvol kennis, was er van alles te halen bij verschillende stands van sponsoren en partners van het evenement. Van leuke freebies tot gratis onafhankelijk advies van de beste online professionals van de Benelux. En dat alles in een relaxte setting, waarbij er naast kennis uitwisselen ook heel veel is gelachen door interactieve sessies en informele roundtables.

Kortom: Digital Marketing Live! 2023 was wederom een inspirerende dag voor velen. Heb je dit jaar aan je voorbij laten gaan? Zorg dan dat je er volgend jaar wél bij bent, want DML is naar alle waarschijnlijkheid ook in 2024 gewoon weer terug met messcherpe updates, essentiële ontwikkelingen en digitale eye openers die je kunt toepassen op jouw eigen online marketing strategie.