​De leukste tweets over de Top 2000

Het is een traditie om elk jaar tussen kerst en Oud & Nieuw te luisteren naar de Top 2000. Ook al is de top 10 vaak bijna hetzelfde, met hits als Stairway to Heaven, Bohemian Rhapsody en Hotel California, toch wordt het steeds meer een lijst die verder gaat dan slechts de generaties die in de jaren 70 en 80 graag naar gitaarmuziek luisterden. De lijst is vaak heel actueel: sterren waarvan we dat jaar afscheid namen, krijgen nog een laatste eer door in de Top 2000 te worden gekozen.

Top 2000

Nieuwsgierig welke muziek je mag verwachten in welk uur? Je kunt de hele lijst hier bekijken. Ook is er op televisie veel aandacht voor deze toplijst van NPO 2: je kunt zelfs meekijken in het speciale Top 2000-café, waar je als bezoeker ook echt naartoe kunt. Je had hier wel een kaartje voor moeten kopen van 6,50 euro per persoon (en het is nu uitverkocht), dus een tip voor volgend jaar. Het is in ieder geval al leuk om te kijken wat zich allemaal in het café afspeelt, wat ook kan via het Thuiscafé.

De Top 2000 bestaat al sinds 1999, toen we aftelden naar een nieuw millennium (vandaar het getal 2000). Dat beviel echter zo goed, dat NPO 2 het elk volgende jaar weer heeft gedaan. Mensen kunnen in de weken voorafgaand aan de lijst stemmen en vervolgens is het aan de radiomakers om te bedenken welk uur er wat wordt afgespeeld en hier dan ook nog uitgebreide lijsten van te maken voor de lezers. Er gaat heel wat data mee gepaard: zo kunnen de deejays vertellen waar het nummer vorig jaar stond, welke de grootste stijger of zakker is en hoe vaak een artiest überhaupt in de lijst staat.