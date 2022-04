De IFA is terug van weggeweest

Terwijl Apple deze week bekendmaakte dat haar developer conferentie, in juni, nog steeds een volledig online event blijft, wordt een van de leukste gadget beurzen van Europa juist weer een fysiek feestje. Nadat de IFA in 2020 en 2021 noodgedwongen – we weten allemaal wel waarom – niet door kon gaan, komt de Internationale Funk Ausstellung van Berlijn dit jaar weer in volle glorie terug. Dat is althans wat de organisatie, Messe Berlin, middels een persbericht wereldkundig gemaakt heeft.

De leukste gadgetbeurs van Europa

Voor gadget liefhebbers is de IFA al vele jaren een van de, en in mijn ogen zelfde dé leukste gadget beurs van ons continent. Een must-go beurs waar je nog altijd ouderwets kunt genieten van een geweldige stad en fraaie nieuwe gadgets. Het is misschien moeilijk uit te leggen aan iemand die nog nooit op de IFA geweest is, maar neem van mij aan dat je een bezoek aan de Berlijnse beurs niet zult betreuren.