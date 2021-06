Alle seinen staan op groen voor de Webwinkel Vakdagen Summer Edition

Na een lange tijd van noodgedwongen afwezigheid opent de Webwinkel Vakdagen op 7 en 8 juli aanstaande haar deuren in Jaarbeurs Utrecht. Een bijzonder moment, met een iets andere datum en uitvoering dan je gewend bent. Daarom heeft deze editie van de grootste digital commerce beurs van de Benelux de (eenmalige) toevoeging Summer Edition gekregen.



Waarom kan de Webwinkel Vakdagen Summer Edition plaatsvinden?

Op 28 mei is de volgende stap van het openingsplan gecommuniceerd. Onderdeel van deze derde stap is het openstellen van de doorstroomlocaties binnen. Door een protocol te volgen, kunnen vanaf 5 juni weer beurzen plaatsvinden in de Jaarbeurs Utrecht. De eerste beurs die volgens dit protocol plaatsvindt is de Webwinkel Vakdagen Summer Edition.

Omdat de regels gelden van een doorstroomlocatie en niet die van een evenement kunnen bezoekers de beurs bezoeken zónder zich vooraf te laten testen of een vaccinatiebewijs te tonen.

Maatregelen genomen

Om te voldoen aan het protocol voor zakelijke bijeenkomsten zijn de nodige maatregelen genomen De beursvloer is bijvoorbeeld zo ingedeeld dat alle geldende coronamaatregelen kunnen worden gehandhaafd. Dat wil zeggen dat er brede gangpaden zijn, voldoende plaatsen om je handen te desinfecteren en ruime netwerklocaties verspreid over de beursvloer zodat er bij dreigende drukte op de stands kan worden uitgeweken.

Daarnaast zijn de lezingenzalen ruim opgezet, zodat de 1,5 meter afstand ook in de zalen kan worden gewaarborgd.

Ruim opgezet lezingenprogramma

Naast de uitgebreide beursvloer staat de Webwinkel Vakdagen onder andere bekend om haar inhoudelijke programma. Dat is tijdens de Summers Edition niet anders. Er is wederom een ruim aanbod aan inhoudelijke en praktische lezingen vanuit verschillende hoeken van de digital-commerce. Zo spreken Ondernemer Bas Urlings en Gerard Bakker (PostNL) over hoe je als webwinkel succesvol opereert op een marketplace, spreekt Willem van Rijswijk (Vegan Masters) over het belang van co-creatie door middel van user generated content en gaan Stephan Mulders (Intertoys), Luke Theissling (Paazl) en Lucas Hullegie (Fietskoeriers.nl) het hebben over conversieoptimalisatie én verduurzaming voor omnichannel retailers.

Naar de beurs

De Webwinkel Vakdagen Summer Edition is gratis toegankelijk. De deuren van de Jaarbeurs in Utrecht zijn op woensdag 7 en donderdag 8 juli geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

