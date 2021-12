5 vreemde dingen aan de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij

Veel mensen, ook zij die normaal nooit meedoen, gaan overstag in deze tijd van het jaar. Je hoort op de radio steeds weer die reclame over de Oudejaarstrekking en dat je nog maar x aantal dagen hebt om loten te kopen. Heel spannend natuurlijk, en ook wel leuk, dromen van wat je met het geld zou doen, maar er zitten ook wat vreemde haken en ogen aan de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij.

Staatsloten zijn aanzienlijk duurder voor de Oudejaarstrekking De Staatsloterij heeft elke maand een trekking, waarvoor je 17,50 euro betaalt als je meedoet met een heel lot. Je kunt ook een 1/5e lot kopen voor 3,50 euro, maar vanzelfsprekend krijg je dan ook maar 20 procent van de pot (en komt de Belastingdienst daar uiteraard ook nog even overheen). Een Staatslot voor de Oudejaarstrekking is veel duurder. Niet alleen kost één lot 30 euro, maar ook is het niet mogelijk om 1/5e loten te kopen, wel kun je een half lot kopen à 15 euro. De reden voor het duurder zijn van de Oudejaarsloterij? De prijzenpot is hoger. Dit jaar is het 30 miljoen, terwijl het bij de trekking van november ‘maar’ 1 miljoen was.

Je mag niet meedoen als je te oud bent Dit is niet helemaal waar, maar Staatsloterij benaderd zelf geen mensen die ouder zijn dan 80. Dit ontdekte de 83-jarige Rie van Dijk uit Almelo, aldus RTVOost. In eerste instantie bedankte ze voor het aanbod, dat ze eigenlijk helemaal niet had mogen krijgen, maar toen ze terugbelde omdat ze eigenlijk toch wel weer wilde meedoen, toen kreeg ze te horen dat ze te oud was. We zijn benieuwd wat er gebeurt als ze zelf naar de kiosk gaat voor een Staatslot.

Je kunt niet tot 1 voor tijd een lot kopen Vroeger was het altijd een uur of 1 op de dag van de trekking: als je na 1 uur bedacht dat het weer de tiende van de maand was, dan had je pech, want de kiosk verkocht dan geen loten meer voor de trekking van die avond. Nu veel online gebeurt via de website van Staatsloterij, zou je zeggen dat je tot vijf voor tijd nog wel een lot kunt kopen, maar dat is niet waar. Het is normaliter tot 18:00 uur, maar voor de Oudejaarstrekking is dat eenmalig naar 19:00 uur opgeschoven.

De Staatsloterij is van de staat Hoewel de naam het al doet vermoeden, is het inderdaad waar dat de Staatsloterij banden heeft met de overheid. Alle loterijen die vallen onder de Nederlandse Loterij zijn van de staat. Sterker nog, de omzet gaat ook gedeeltelijk in de staatskas: minimaal 15 procent van de omzet van de Staatsloterij gaat naar de Staat der Nederlanden. En dan komt daar ook nog de kansspelbelasting overheen à 29 procent (pluspunt voor de gelukkige winnaar van de loterij: die is 1,1 procent naar beneden gegaan sinds oktober 2021).

De kans dat je wint is extreem minimaal Het is heerlijk om te dromen van zoveel geld. Een villa kopen, een wereldreis maken, geld aan je familie geven: de mogelijkheden zijn eindeloos. Alleen is de kans dat je een groot geldbedrag wint is zo klein: er worden miljoenen loten verkocht en de kans om te winnen is hoe meer loten er worden verkocht, hoe kleiner. Vorig jaar werden er 7 miljoen loten verkocht, dus tel uit je winst. Of nou ja, dat gaat hem dus hoooooogstwaarschijnlijk niet worden. Maar natuurlijk duimen we er allemaal niet minder om.