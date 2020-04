Deze dromen kun je uit laten komen als je miljonair bent

We dromen allemaal weleens over wat je kunt doen met een paar miljoen euro. Zeker nu we meer thuiszitten is het heerlijk om hierover te fantaseren. Misschien heb je al jaren grote plannen voor een wereldreis of wandel je wekelijks langs je, nu nog onbereikbare, droomhuis. Wist je dat je voor 2 euro al meespeelt met Lotto en je deze week kans maakt op de Lotto Jackpot van minimaal 6,1 miljoen euro? Zou het niet fantastisch zijn om daarmee die dromen uit te laten komen? Wij hebben een aantal mooie dromen voor je op een rijtje gezet.

Koop je droomhuis of droomauto

Misschien droom je al jaren van een huis dat ver boven je budget gaat. Of vind je Funda afstruinen fantastisch en filter je alleen op die prachtige huizen met veel grond. Onbereikbaar, maar daarom niet minder leuk om over te dromen. Hetzelfde geldt voor die dikke Ferrari of Porsche. Zou het niet mooi zijn als je die echt kunt kopen?

Begin een eigen bedrijf

Wil je al jaren een eigen bedrijf beginnen? Van je hobby je werk maken, een mooi koffietentje openen, een bed & breakfast in Zuid-Frankrijk beginnen of een webshop starten bijvoorbeeld. Met een flink geldbedrag kun je eindelijk tijd en geld investeren in je eigen bedrijf. Loop je al jaren met een concreet plan rond? Dan kun je alvast een domeinnaam registreren en starten wanneer je er klaar voor bent. Misschien wel met een mooi startkapitaal!

Doe iets moois voor een ander

De wereld een beetje beter maken, dat kun je zeker doen met een grote geldprijs. Een donatie doen aan een goed doel of aan verschillende doelen die jij belangrijk vindt. Of kies bijvoorbeeld voor een specifiek lokaal project dat je aanspreekt. Je kunt ook iets moois doen voor iemand die dichtbij je staat. Zoals familieleden financieel helpen met een geldbedrag of een nieuwe auto voor je ouders kopen.

Maak eindelijk plannen voor die wereldreis

Het maken van een wereldreis is voor veel mensen een droom. En je bent er wel even mee bezig, want als je verschillende landen op je gemak wilt bezoeken ben je zo een jaar op reis. Dat kost bovendien behoorlijk wat geld, terwijl je tijdens die periode vaak geen inkomen hebt. Vliegen over de Grand Canyon, slapen in de jungle, walvissen spotten, het is niet bepaald gratis. Als je niet te gek doet geef je al snel omgerekend zo’n € 75,- tot € 100,- per persoon per dag uit. Win je een dikke geldprijs? Dan kun je concrete plannen gaan maken voor die wereldreis! Zodra we dan weer veilig over de wereld kunnen reizen hoef je alleen nog maar je koffer te pakken.

Zo eenvoudig is meespelen met Lotto

Meespelen met Lotto regel je gemakkelijk online binnen een paar minuten. Het kost je slechts 2 euro per lot! Zo doe je mee:

Je kiest 6 getallen en een reservegetal tussen 1 en 45, of je laat dit voor je bepalen.

Kies met hoeveel loten je mee wilt spelen (minimaal 1 en maximaal 12). Kies vervolgens hoe vaak je mee wilt spelen.

Elke zaterdag vindt de wekelijkse Lotto trekking plaats. Vanaf zaterdagavond 21.00u weet je of je in de prijzen bent gevallen. Je getallen kun je hier checken. Je valt al in de prijzen als je 2 getallen goed hebt.

Als je alle 6 getallen goed hebt win je de Jackpot, die deze week op 6,1 miljoen euro staat!

Met Lotto XL gun je jezelf een extra winkans. Voor 1 euro voeg je Lotto XL toe aan je lot en maak je kans op extra prijzen tot 1 miljoen euro!

Met welke 6 getallen maak jij kans om je dromen waar te maken? Speel nu mee met Lotto!