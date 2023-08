Zal Apple echt Disney kopen?

Apple ziet het wel zitten, geld steken in Disney. Tenminste, dat is wat er in de wandelgangen klinkt. In een wereld waarin we steeds meer gigantische overnames zien ( Microsoft-Activision , Google-Fitbit, enzovoort) lijkt het niet eens zo’n heel gekke gedachte, maar zou het echt gaan gebeuren, iMickey?

Rumors of Apple possibly acquiring Disney have sparked up again in recent days; however, it remains unlikely to happen Would you like to see Apple buy Disney? pic.twitter.com/dI9IndlgB3

Disney-ceo Bob Iger meldde recent in een call met aandeelhouders dat er een variatie aan strategische opties zou zijn met hoe het omgaat met het eigenaarschap over tv-zenders ABC, FX en National Geographic. Sommigen zouden niet echt tot de Disney-kern behoren. Apple zou wel oren hebben naar een aantal franchises, zoals Marvel, Star Wars, Pixar en de Disney-prinsessen. Zou Iger de boel wat meer stroomlijnen om het bedrijf aantrekkelijker te maken voor een overname?

The Hollywood Reporter sprak met verschillende financiële experts over de potentie van een aankoop van Disney door Apple. Er wordt zelfs gesuggereerd dat dit binnen nu en drie jaar zou plaatsvinden. Hoewel: dat zouden de bedrijven misschien wel willen, de kans dat de autoriteiten er een stokje voor steken is heel groot. Ze vallen immers beide onder de machtigste, rijkste bedrijven ter wereld en dat maakt een overname waarschijnlijk problematisch als het gaat om concurrentie.

Hoewel Apple en Disney allebei grootheden zijn, is Disney veel kleiner dan Apple als het gaat om de geschatte waarde: 158 miljard versus 2,8 biljoen. Iger heeft ook al eens gezegd dat als Jobs nog leefde, de twee bedrijven waarschijnlijk samengevoegd zouden zijn. De twee hebben ook veel gemeen: ze staan bekend als heel geschikt voor het hele gezin, ze houden van vermaak en van feel-good-content. Daarentegen zullen zeker niet alle Disney-fans staan te springen van een overname door een techbedrijf. Tech klinkt toch net even kouder dan de handgetekende tekenfilms waar het ooit allemaal mee begon.

Apple zou een logische keuze zijn: de twee delen wat geschiedenis. Pixar zou niet hebben bestaan zonder Apple-topman Steve Jobs. Ook al is hij inmiddels al niet meer onder ons, is dat creatieve brein dat hij had eigenlijk in beide bedrijven nog steeds te vinden. Jobs was zelfs lang lid van de Board of DIrectors van Disney en had maar liefst 7 procent van de aandelen in handen. Nadat Jobs overleed is Iger op zijn beurt weer in de board van Apple gegaan. In 2019 legde hij die taak neer omdat hij bang was dat het over zou komen als belangenverstrengeling toen Apple met zijn eigen streamingdienst begon.

Disney-pretparken

Echter gaat natuurlijk niet het hele bedrijf in een keer in de verkoop: waarschijnlijk wordt dat een gedeelte waarvan Apple dan potentieel de scepter zwaait. Als Apple het al ziet zitten: het staat er niet om bekend steeds grote overnames te doen. Bovendien is Disney wel een stuk minder waard dan Apple. Het gaat het bedrijf op de beurs niet heel erg voor de wind, maar het is alsnog een flinke klap geld waard. En de vraag is ook of Apple wel klaar is voor de vele facetten die bij een bedrijf als Disney komen kijken. Apple heeft met zijn producten en streamingdienst toch een beetje een tunnelvisie, versus het veel bredere Disney dat bijvoorbeeld ook pretparken runt, hotels en zelfs cruiseschepen bezit.

Zal Apple Disney kopen? We denken van niet. Koopt het er een gedeelte van? Dat is zeker een optie, maar we zien Apple op dit moment niet als de grotere haai die de kleinere haai in een hap verorbert.