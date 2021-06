​Wil je meer van The Sopranos? De prequel The Many Saints of Newark komt eraan

The Sopranos is en blijft een legendarische serie. Een Italiaans-Amerikaanse gangster die een nogal ingewikkelde verhouding heeft met zijn psycholoog, of eigenlijk überhaupt het feit dat hij naar een psycholoog gaat, is op zichzelf al grappig, maar tel daar briljante dialogen en situaties bij op en je hebt The Sopranos. De serie zelf liep al af in 2007, maar veel fans hebben altijd veel honger gehad naar meer. Dat is er nu, in de vorm van The Many Saints of Newark. Het is de officiële prequel van de populaire HBO-serie.



Anthony Soprano

In deze film volgen we Anthony Soprano, die in een nogal onrustige tijd opgroeit in Newark. In dit gangster-coming-of-age-verhaal zien we hoe hij steeds dieper in de criminele wereld verzand raakt. Tegelijkertijd is er enorme strijd tussen verschillende rassen en moet uiteindelijk iedereen zijn eigen hachje redden. We weten natuurlijk dat Anthony uiteindelijk dé Tony Soprano wordt, dus dat maakt het waarschijnlijk extra interessant om deze film te kijken. Het vertelt immers wat er gebeurde voordat we in de serie kennismaakten met Tony.