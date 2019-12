The Wire krijgt mogelijk een eigen film

The Many Saints of Newark, Deadwood, The Walking Dead: er zijn een heleboel televisieseries die momenteel worden verfilmd. Volgens acteur Dominic West, die in The Wire Detective McNulty speelde, zouden er ideeën bestaan voor een prequel van de populaire, taboedoorbrekende serie.



The Wire



The Wire is een televisieserie die van 2002 tot en met 2009 liep op HBO. Er zijn in totaal 60 afleveringen verschenen. Kenmerkend voor The Wire zijn de onderwerpen: drugsproblematiek, corruptie, racisme. Het komt allemaal aan bod met altijd een rauw randje. Realisme is heel belangrijk in The Wire, want het moet er zo geloofwaardig en echt mogelijk uitzien om te overtuigen.

Dat is goed gelukt. The Wire zet je aan het denken. Het heeft bovendien een goede eerste zet gezet waar het gaat om het ondersteunen en tonen van minderheden op televisie. Of het nu om etniciteit gaat, seksualiteit of iets heel anders: The Wire pakte het allemaal net even anders -en realistischer- aan dan zo’n beetje alle crimiseries die er waren.

Van HBO-serie tot film

Kortom, een grote schare fans moest in 2009 afscheid nemen van een serie die in zoveel opzichten eigenlijk nog jaren door had moeten gaan. Die uitbreiding was bijna gekomen in de vorm van een film. In een interview met filmblad Empire vertelt de acteur meer over de prequel die zou bestaan van de HBO-crimi: