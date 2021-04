​Het mysterie van Al Capone’s kluis is de voorloper van clickbait

21 april 1986. In het televisieprogramma The Mystery of Al Capone’s Vaults opende de showerige journalist Geraldo Rivera de geheime kluis van Al Capone. Miljoenen mensen keken wat de supergangster had achtergelaten in het Lexington Hotel. Dat bleek een waardevolle ontdekking, namelijk die van de sensatiejournalistiek. Sterker nog, je zou de vergelijking kunnen trekken met clickbait.



The Mystery of Al Capone's Vaults

Misschien ben je nieuwsgierig wat er dan toch in die kluis zat. Fysiek gezien was dat niets: wat rommel. Eigenlijk was het heel veel: sensatiejournalistiek. Geraldo Rivera wist de kluis zo enorm te hypen, dat dertig miljoen mensen waren afgestemd op zijn uitzending om uit te vinden wat voor bijzonders een gangster zou achterlaten in een hotel. Zonder dat hij het echt in de gaten had, had Rivera iets heel anders ontdekt: clickbait.

Tenminste, we noemen dat tegenwoordig clickbait, maar toen was dat sensatiejournalistiek. Het betekent dat je de boel enorm overdrijft en zelfs geen tot weinig feitelijk nieuws presenteert, maar toch veel mensen weet te trekken door het allemaal spannender te maken. Dat kan bijvoorbeeld door kleine stukjes te laten zien, af te tellen naar het moment of veel te speculeren. Immers had Rivera ook kunnen besluiten geen tv-programma te maken, maar ergens in een krant een artikel te plaatsen: ‘Kluis van Al Capone in Lexington Hotel blijkt leeg’. Het zou ergens achter in de krant belanden, er zou niet eens een foto bij worden geplaatst en geen haan zou ernaar kraaien.