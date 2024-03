Wie is de Mol? S24 - Afl. 9: dit gebeurde er + de leukste tweets

Het belooft deze week een heel groene aflevering te worden, vol met tokkelactie. Wie is de Mol? kruipt steeds dichter naar de finale toe. Er zijn nog amper kandidaten over. Wat staat er gebeuren in de aflevering Ontcijferen? Het niveau van de opdrachten gaat ook flink omhoog, want deze aflevering begint met een opdracht waarin er na tokkelen allemaal opdrachten moeten worden gedaan en lichaamsdelen in de Yucatan Maya-taal worden ontdekt en onthouden.

Maar toen Kees eenmaal boven water kwam, haalde hij ook iets anders boven water: hij zag dat er heel veel sleutels nog lagen van de namen die ze zeiden en dat is vreemd. Ze bleken ook 20 sleutels te hebben in plaats van een stuk of vier. Oepsie. Zelfs de San Miguel-sleutel was er nog. Bizar. Uiteindelijk werden er twaalf sleutels meegenomen naar het fort. De uitslag? Ietwat lachwekkend, het is volledig mislukt en de Mol wint: die wist namelijk wel in welke kist het geld zat.

De test

Na een soort emotioneel verhaal van Kees over hoe je dan toch vrienden wordt met kandidaten, ook al zou je dat in het dagelijks leven niet zo snel doen. Maar daarna vertelt Rik ze dat ze nog een keertje met de waarzegster gaan zitten, die in de eerste aflevering om die Topito's vroeg. Die waarzegster zou ze wat extra informatie geven, tenzij ze de Mol zijn natuurlijk, dan hebben ze die informatie al. Uiteindelijk zal er nog een iemand afvallen vlak voor de finale. De vraag van de waarzegster was: "Do you want to know the future?" Met een glazen bol. Allemaal mensen verkleed in schmink kwamen voorbij, waaronder de Mol. Een zeer gewaagde move van de programmamakers, al ging het wel heel snel.

Uiteindelijk is het helaas onze Kees, de publieksfavoriet, die het strijdtoneel moet verlaten. Jammer, want hij zorgde er de afgelopen weken voor dat Twitter/X weer een beetje dragelijk was. Of nou ja, de fans van de beste man. Hij werd tegelijkertijd ook heel lang volop verdacht, dus deze uitslag moet voor veel mensen een flinke schok zijn geweest. Zijn reactie? "Balen, heel jammer. Nu wil je het halen ook. Onderweg had ik een paar keer gedacht zit ik goed, maar nu dacht ik: nu moet ik doorstoten." Maar hij had ook wel wat dingen gegokt. Helaas, Wie is de Mol? is toch heel anders zonder jou. Volgende week is het tijd voor de finale, waarin Anna, Rosario en Fons zullen staan. Onze verwachting? Rosario de mol, Anna de winnaar en Fons de verliezer. We zullen zien...