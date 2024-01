Wie is de Mol? S24 - Afl. 3: dit gebeurde er + de leukste tweets

In deze aflevering van Wie is de Mol? duiken we echt diep Mexico in: we hebben geen Mexicaansere aflevering gezien dan deze. Er waren mariachi-bands, er waren luchadores en.. een heleboel tequila. Dat was duidelijk. We recappen de derde aflevering van Wie is de Mol? seizoen 24.

Wanneer je enthousiast bent over de chili con carne#widm pic.twitter.com/MDeaKkJT1s — Starbuck (@starbuck68) January 20, 2024

Vragenvuur Deze aflevering mag dan barsten van de Mexicaanse zaken, voor de kandidaten was dit ook een aflevering waarin ze beseften: we moeten meer van elkaar weten. De kandidaten vragen elkaar het hemd van het lijf: een echt vragenvuur dus. Maar er moesten ook opdrachten worden gedaan, zoals die met de mariachi's: de kandidaten waren duidelijk vrij beschonken en moesten allerlei vragen beantwoorden over onder andere de muziek. Jeroen bleek bloedfanatiek! Hij kreeg zelfs een kus van Kees van der Spek. Uiteindelijk hebben de kandidaten een mooie 1600 euro verdiend, maar door 1200 uit te geven ging er uiteindelijk maar 400 euro in de pot.

Stad en land aflopen Wie is de Mol? is geen Wie is de Mol? als er niet een opdracht is waarbij men moet rondlopen en een bepaalde locatie moet vinden. De kandidaten moeten het ditkeer doen in de buurt Zona Rosa. Echt een moment waarop mensen elkaar niet meer vertrouwen en ook elkaar duidelijk in de gaten willen houden. Anna steekt het bijvoorbeeld niet onder stoelen of banken. Ondertussen wordt er enorm veel geklooid met walkies talkies en dat is natuurlijk altijd leuk om te zien. De verwarring, dat weten dat het gewoon niet gaat werken, nog voordat het begonnen is... ETHERDISCIPLINE!

Gaan we weer:



Jullie gaan rechtsaf tot je iemand met een snor ziet. Tel van 109 tot 30 terug in het Spaans. Als er bij 60 een meeuw voorbij vliegt bel je het team in de blauwe hotelkamer.

Deze doe je tot de macht 9 en vervolgens ga je 3 straten naar links.



Succes! #widm pic.twitter.com/JLco9TBacn — Andrea (@vanWubsbergen) January 20, 2024

Dus je geeft je op als kandidaat bij #widm



je vult de formulieren in…



En bij de bijzonderheden vul je in:



“ ik kan scheetjes laten op commando “







Nou ben benieuwd wie dat kan en of een demonstratie krijgen pic.twitter.com/vvbb7od0Xj — Starbuck (@starbuck68) January 20, 2024

Ik, zodra het piepje van de Airfryer klinkt. #widm pic.twitter.com/G7BeD22l1f — Tim Schaap (@timmieschaap) January 20, 2024

Er mee worstelen Een interessante titel: er mee worstelen. Is het niet ermee worstelen? Of meeworstelen? In ieder geval viel de titel op. De opdracht ook wel: sommige kandidaten moesten aanwezig zijn bij een worstelwedstrijd en dan selfies proberen te maken met de vechters. Ondertussen moesten andere kandidaten buiten tekeningen maken om de vechters te kunnen identificeren. Er werd erg creatief aan de slag gegaan, vooral Anna bewees talent te hebben. Rian daarentegen wat minder: selfies maken is blijkbaar niet echt haar ding..

Kees gaat los!!!!

Fav fragment van deze aflevering #WIDM pic.twitter.com/a20rCFd0Oy — Anna Tiecken (@AnnaTiecken) January 20, 2024

De test De test kreeg door alle andere gekte niet zo heel veel aandacht, maar dat wil niet zeggen dat er niemand uit moet.. Al vrij snel zien we het: Justin krijgt een rood scherm. Ook hij krijgt als afvaller een topito van de waarzegster, waarover slim werd opgemerkt dat topo mol is, en topito dus 'kleine mol' betekent. Kunnen ze terugkomen in het spel, die afvallers? Het is spannend, maar vooralsnog ligt Justin er toch echt wel uit.

Tweet van de week: Eigenlijk is het niet eens de tweet zelf, maar vooral het momentje in de aflevering, wat een liefde:

