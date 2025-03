Welke iconische nummers kunnen viraal gaan door Stranger Things seizoen 5?

Kanshebbers voor seizoen 5

Hoewel het lastig is om precies te voorspellen welke nummers Stranger Things gaat gebruiken, zijn er een aantal iconische tracks die perfect zouden passen binnen de sfeer van het laatste seizoen.

1. “Take On Me” – A-ha (1985)

Dit nummer heeft een melancholische ondertoon die goed past bij een emotioneel moment tussen de hoofdpersonages. Stranger Things heeft al eerder synthpop gebruikt, dus het zou niet gek zijn als “Take On Me” opnieuw een hit wordt.

2. “Sweet Child O’ Mine” – Guns N’ Roses (1987)

Met een epische gitaarriff en een nostalgische vibe zou dit nummer een geweldige toevoeging zijn aan een emotionele of heroïsche scène in seizoen 5.

3. “I Wanna Dance with Somebody” – Whitney Houston (1987)

Niet alles in Stranger Things is donker en dreigend. Dit nummer zou perfect passen in een luchtige scène waarin de vrienden even ontsnappen aan alle horror.

4. “Livin’ on a Prayer” – Bon Jovi (1986)

Stranger Things draait vaak om hoop en doorzettingsvermogen. “Livin’ on a Prayer” zou een ideaal nummer zijn voor een moment waarop de personages zich klaarmaken voor de eindstrijd tegen Vecna.

5. “Somebody’s Watching Me” – Rockwell (1984)

Dit nummer heeft een mysterieuze en paranoïde sfeer die perfect zou passen bij de dreiging van de Upside Down. Een scène waarin een personage zich bespied voelt, terwijl dit nummer speelt, zou iconisch kunnen worden.

6. “Welcome to the Jungle” – Guns N’ Roses (1987)

Als seizoen 5 nog grimmiger en chaotischer wordt, is “Welcome to the Jungle” een uitstekende keuze. Denk aan een intense vechtscène of een moment waarin de personages de Upside Down binnengaan.

7. “Don’t Stop Believin'” – Journey (1981)

Een van de ultieme power ballads uit de jaren 80. Dit nummer zou perfect passen bij een hoopvol moment aan het einde van de serie.

De kracht van Stranger Things-muziek

Stranger Things heeft al bewezen dat muziek een krachtig narratief middel kan zijn. De manier waarop “Running Up That Hill” werd gebruikt in Max’ ontsnapping uit de Upside Down, zorgde niet alleen voor een emotioneel hoogtepunt, maar ook voor een opleving van het nummer op Spotify en TikTok.

Als Netflix opnieuw slim gebruik maakt van muziekkeuzes, kunnen we er zeker van zijn dat seizoen 5 een nieuwe generatie jongeren kennis laat maken met legendarische hits uit de jaren 80.

Welke nummers verwacht jij in Stranger Things seizoen 5?