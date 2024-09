We Were Kings: verraad, rivaliteit en macht in nieuwe Netflix serie

We Were Kings is een aankomende Mexicaanse Netflix-serie die vanaf vandaag op de zender in première gaat. De serie draait om drie jeugdvrienden, Javo, Mike, en Santos, die samen de macht hebben over een bruisend wijkje in Mexico-Stad. Maar wanneer een tragisch incident plaatsvindt, verandert hun band in rivaliteit. Een verboden liefdesdriehoek speelt hierbij een centrale rol wat leidt tot verraad, verlies en de ontwrichting van hun levens en de onderlinge relaties.

De serie werd geregisseerd door Leticia López Margalli, bekend van o.a. Oscuro Deseo, en belooft een intense mix van misdaad en emotionele spanning te bieden. De hoofdrollen worden gespeeld door Joshua Okamoto (Javo), Ingrid Águila (Malena), en Elías Toscano (Mike). Samen met een sterke cast van Mexicaanse acteurs zoals Manuel Villegas en María Rojo.

We Were Kings

De serie is volgens Netflix vergelijkbaar met eerdere misdaaddrama’s uit Latijns-Amerika. Maar nu meer met een unieke focus op menselijke relaties en onderlinge conflicten. De mix van drama, misdaad en emotionele spanning zijn wel ingrediënten waardoor het zomaar weer eens ouderwets bingen kan worden. We Were Kings bestaat uit 6 afleveringen van elk ongeveer 42 minuten.