Virgin River seizoen 3 vanaf vrijdag op Netflix

Het meest fijne aan de serie is misschien wel dat het wegkijkt als een soap en het heerlijk voorspelbaar is, maar gelukkig ook blijft verrassen. En het nieuwste seizoen staat vanaf aanstaande vrijdag, 9 juli, al op Netflix. Dat is veel eerder dan verwacht, want tussen de eerste twee seizoenen zat steeds een jaar. Nu hebben we maar een halfjaar hoeven wachten. Hoera! We praten je meteen even bij, zonder spoilers te geven. Dan blijft het ook nog leuk om te starten met kijken als je nog niet aan Virgin River bent begonnen.

Virgin River is zo zoetsappig dat het glazuur bijna van je tanden springt als je ernaar kijkt. Toch is de Amerikaanse serie razend populair, ook in Nederland. Misschien had Netflix zelf het succes ook niet helemaal zien aankomen, maar we zijn nu eenmaal suckers voor mooie liefdesverhalen.

Het succes van Virgin River

De dramaserie Virgin River is een groot succes en hoewel het allemaal erg Amerikaans aandoet, begrijpen we wel waarom er zoveel liefhebbers zijn. Het draait om de opbloeiende liefde tussen Mel en Jack, die niet bepaald van een leien dakje gaat. Beiden blijken een ingewikkeld verleden te hebben en de match tussen hen brengt nogal wat teweeg. Het verhaal speelt zich af in het gehucht Virgin River. Mel, een afkorting voor Melinda, verhuist hierheen vanuit Los Angeles. Iedereen kent elkaar in het kleine dorp en de nieuwe bewoner, die komt werken als doktersassistente, wordt door bijna iedereen gewantrouwd. Gelukkig is daar Jack, eigenaar van een restaurant, die valt als een blok voor de knappe Mel. Ze kan wel wat support gebruiken want de dokter waar ze voor werkt zit helemaal niet op haar komst te wachten. Nou, dat alles is blijkbaar voldoende basis voor een succesvolle Netflix-serie.

Geen slecht doktersromannetje

Het klinkt als een slecht doktersromannetje, maar de uitwerking is behoorlijk sterk. Hoofdrolspelers Mel (Alexandra Breckenridge) en Jack (Martin Henderson) hebben een fijne chemie en dat is wel nodig als je moet spelen dat de vonken eraf vliegen. Verder verloopt het verhaal behoorlijk traag en wisselen spannende scènes en het voortkabbelende leven in een bergdorp elkaar af. Omdat de spanning zo langzaam opbouwt en we in een rustig tempo ontdekken hoe de verhaallijnen met elkaar verweven raken, blijven we geboeid kijken. De serie is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Robyn Carr.