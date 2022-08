Vijf apps om een bioscoopbezoek aangenamer te maken

Of je het nou doet om even aan de hitte te ontkomen, omdat je op een date wil of gewoon omdat je films echt leuk vindt: een avondje bioscoop is altijd goed. Comfortabel zitten, een gigantisch scherm, goed geluid: zelfs een middelmatige film wordt er een betere ervaring door. Het kan echter nog beter, namelijk met deze vijf apps om je bioscoopbezoek nog aangenamer te maken.



IMDb Movies & TV

Natuurlijk is het eerste wat gezegd moet worden als het gaat om appgebruik tijdens een bioscoopbezoek, dat het niet de bedoeling is dat je de apps tijdens de film gebruikt. Deze apps zijn juist ideaal voor vooraf (of desnoods in de pauze, als je bioscoop daar nog aan doet). Eén van de dingen die handig zijn om van tevoren even te checken, dat is welke acteurs er in je film zitten.

Je zal het altijd zien, dan zit je in de eerste scène al te denken: “Hey dat is dinges, waar is die ook alweer van?” Vervolgens kun je je de rest van de film niet helemaal concentreren omdat je stiekem nog steeds met die vraag in je hoofd zit. Van te voren in de Internet Movie Database (IMDb) opsnorren met wie je te maken hebt, kan enorm helpen.