Vier op de vijf Europeanen kiest liever voor connected tv

On demand (streaming) videodiensten zijn onder Europeanen inmiddels een stuk populairder dan het ‘ouderwetse’ lineaire tv kijken. Dat is een van de conclusies van een onafhankelijk ondezoek, uitgevoerd door COG Research in zeven Europese landen, waaronder Nederland. Met name ons land, Spanje en Frankrijk springen er duidelijk bovenuit.

81 procent van Nederland heeft een voorkeur voor connected tv

Nederland staat op de vierde plek. In ons land maakt 81 procent van de tv-kijkers gebruik van een connected tv dienst (CTV). Alleen in Spanje (89%), Frankrijk (84%) en Oostenrijk (82%) is CTV nog populairder. We kijken ook relatief veel naar streaming diensten. Het gemiddelde ligt in Nederland op 1 tot 2 uur, maar ruim een derde (35%) geeft aan dat ze elke dag meer dan 4 uur naar CTV-content kijken.

De reden dat commercials op CTV in Nederland populair is, heeft volgens het onderzoek te maken met het gemak dat we doorgaans via een knop op de afstandsbediening rechtstreeks toegang hebben tot de diverse apps van de streaming videodiensten.