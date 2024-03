Trailer van The Crow-remake is gothic, goor en geweldig

We schreven laatst al dat Bill Skarsgård wederom een heel andere look heeft in Boy Kills World, maar nu is er een trailer uit die echt bizar is: The Crow. Een film die voor veel mensen veelbetekenend is, en die ook een rouw randje kent. Het is dus aan de maker, Rupert Sanders, om de lat hoog te leggen en dat lijkt hij goed te hebben begrepen. De eerste trailer is nu uit en hij is goor, gothic en geweldig.

De reden dat The Crow zoveel impact maakte toen hij in 1994 verscheen is ten eerste omdat Brandon Lee erin speelde, zoon van.., maar ook omdat The Crow als personage zo herkenbaar was. Maar een van de hoofdredenen dat deze film een cultstatus kreeg is het lugubere feit dat Lee omkwam tijdens het schieten van de film door een gun die toch wel met echte kogels geladen bleek.