Bill Skarsgård is onherkenbaar in Boy Kills World

Bill Skarsgård is een acteur om in de gaten te houden. Niet alleen kan hij angstaanjagende gedaanteverwisselingen vertonen als hij in de huid kruipt van de griezelclown It: zelfs als er geen make-up of computeranimatie aan toekomt weet hij zich zodanig te gedragen dat hij onherkenbaar is. Heel knap. We doelen nu op de trailer van Boy Kills World, waarin hij extreem gespierd is.

Boy Kills World

Skarsgård was al te zien in John Wick 4 en hij vond dat harde type actiefilm duidelijk naar meer smaken: in deze nieuwe film speelt hij in een post-apocalyptische wereld een dove man genaamd Boy die wordt getraind om wraak te nemen. Zijn familie is dood en het is aan hem om via Aziatische vechtkunst de moordenaars terug te pakken. Een goede wraakfilm met vette effecten en een hoofdrolspeler die er duidelijk veel voor over heeft om de film op te kaart te zetten, die lusten we altijd wel.

Helemaal als er ook een Nederlands tintje aanwezig is, zeker als dat in de vorm van Famke Janssen is, die een van de familie Van der Koys speelt. En mocht de innerlijke stem van Boy je bekend voorkomen: het is dezelfde stem als Archer (H. Jon Benjamin). Regisseur is debutant Moritz Mohr, die het maakt onder de vlag van het productiebedrijf van Sam Raimi, dus dan weet je wel welke kwaliteit je mag verwachten. De film is opgenomen in Zuid-Afrika.

Eind april verschijnt Boy Kills World in de bios.