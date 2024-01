​Tijdmachine: Popcorn Time was bijna Netflix geweest

Netflix schijnt er bang voor te zijn geweest: de app Popcorn Time . Deze illegale streamingdienst heeft het helaas niet gered. We stappen in de tijdmachine en kijken wat er is gebeurd met deze app met zijn zeer toepasselijke naam.

Popcorn Time

Popcorn Time was een verfrissende app. Het was namelijk een soort download-app zoals we vroeger Kazaa hadden, maar dan verstopt in een Netflix-achtig jasje. Het was een verzameling aan torrentnetwerken, waarbij je kon aantikken wat je wilde zien, om dat vervolgens te bekijken. Niet alleen series van streamingdiensten, maar bijvoorbeeld ook bioscoopfilms. Het was heel lang een succes, maar uiteindelijk bleek het minder populair te worden en is uiteindelijk vorig jaar de stekker er definitief uitgetrokken. Het team bewees dat door een grafiek te laten zien van Google waarin de interesse naar Popcorn Time steeds meer afnam.

Het ontstond in 2014. Een groepje Argentijnen kwamen met het idee op de proppen en al gauw werd het zo’n populaire app, dat Netflix zelfs zijn investeerders erop wees dat dit soort platforms gevaarlijk waren voor het succes van de rode N. Het was echter niet alleen spannend voor Netflix: voor de makers van Popcorn Time was het ook best griezelig. Grote filmmaatschappijen zouden allemaal rechtszaken willen aanspannen.