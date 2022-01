​Popcorn Time gaat offline: geen illegale films en series meer

Eén van de meest gebruikte apps om illegaal verkregen films en series te kijken is Popcorn Time. Piraterij is verboden, maar toch heeft de app lang kunnen bestaan. Inmiddels is die tijd voorbij: Popcorn Time gaat offline.



Popcorn Time

De app van Popcorn Time was erg populair, want je kon er gratis films en series op kijken. Dat is beter dan een tientje per maand betalen voor Netflix, maar tegelijkertijd droeg je zo wel bij aan cybercriminaliteit. Het schaarde zich namelijk in dezelfde categorie als Napster en Kazaa door films en series aan te bieden zonder daarvoor te hebben betaald of toestemming te hebben van de makers.

Het probleem met deze platforms is vaak dat het niet zozeer Popcorn Time zelf is dat de content aanbiedt, maar het slechts een platform heeft gemaakt dat ertoe in staat is om films en series tegen de regels in te delen. Het had namelijk, net als Pirate Bay, niet kunnen bestaan als zijn gebruikers geen films en series up- en downloadden.