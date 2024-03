The Wild Robot-trailer: Waar laten ze al die beroemde stemmen?

DreamWorks komt met een nieuwe film die in het teken staat van een koddige robot die op een soort onbewoond eiland terechtkomt. Een eiland dat er in deze animatiefilm adembenemend uitziet, misschien wel kunstzinnig. De kwaliteit van de animatie is namelijk fenomenaal en het is duidelijk dat Dreamworks de lat hoog legt voor deze film. Het heeft de man achter How To Train Your Dragon en The Croods aan het roer (voor regie én script) en die heeft ook nog eens een indrukwekkende cast om zich heen verzameld om al deze animatiepersonages tot leven te brengen.



De hoofdrol van de robot Roz (ROZZUM unit 7134) is voor Lupita Nyong’o, die we hebben zien schitteren in onder andere Us, Black Panther en 12 Years a Slave. Nu eens iets heel anders: de stem inspreken van die robot die op het onbewoonde eiland leert leven met het aanwezige leven. Er mogen dan geen robots zijn, er zijn wel dieren om vriendschappen mee te sluiten, en specifiek een gans die de hulp van deze robot goed kan gebruiken.