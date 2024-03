Teaser trailer: Colin Farrell is The Penguin

HBO Max heeft een nieuwe teaser uitgebracht van de nieuwe Max Original-serie The Penguin, die komend najaar in première zal gaan. Hierin zien we Colin Farrell in de hoofdrol als Oz Cobb, beter bekend als 'The Penguin'.

Deze achtdelige Warner Bros. Television en DC Studios-serie zet de epische misdaadsaga van Batman voort die filmmaker Matt Reeves begon met de Warner Bros. kaskraker The Batman en draait om het personage gespeeld door Farrell in de film.