Opnames van The Batman zijn begonnen

De camera draait op de set van Warner Bros. Pictures’ “The Batman”. Regisseur Matt Reeves, bekend van de “Planet of the Apes”-films, staat aan het roer, met Robert Pattinson (“The Lighthouse”, “Good Time”, en binnenkort in “Tenet”) in de hoofdrol als Batman, de misdaadbestrijder van Gotham City, en miljardair Bruce Wayne.

The Batman

Reeves produceert de film samen met Dylan Clark (de “Planet of the Apes”-films), met Simon Emanuel, Michael E. Uslan, Walter Hamada en Chantal Nong Vo als uitvoerende producenten.

Reeves wordt achter de schermen bijgestaan door de voor een Oscar genomineerde director of photography Greig Fraser (“Lion”, het verwachte “Dune”), zijn production designer van “Planet of the Apes” James Chinlund, editors William Hoy (“Planet of the Apes”-films) en Tyler Nelson (“Rememory”), de met een Oscar® onderscheiden VFX-supervisor Dan Lemmon (“The Jungle Book”), de voor een Oscar genomineerde SFX-supervisor Dominic Tuohy (“1917”, “Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker”), de voor een Oscar genomineerde sound mixer Stuart Wilson 2 4000 Warner Boulevard, Burbank, CA 91522 (“1917”, de “Star Wars”-franchise), de met een Oscar onderscheiden kostuumontwerper Jacqueline Durran (“1917”, “Little Women”, “Anna Karenina”) en kostuumontwerpers Glyn Dillon (de “Star Wars”-franchise) en David Crossman (“1917”, de “Star Wars”-franchise), haarstylist Zoe Tahir (het verwachte “No Time to Die”, “Spectre”), en de voor een Oscar genomineerde visagist Naomi Donne (“1917”).

Batman is een creatie van Bob Kane en Bill Finger. “The Batman” is gebaseerd op de personages van DC Comics. De film is vanaf 24 juni 2021 in de Nederlandse bioscoop te zien en wordt wereldwijd gedistribueerd door Warner Bros. Pictures.

[Fotocredits © SiberianPhotographer - Adobe Stock]