Streamingdienst Quibi is net gelanceerd en nu al een groot succes

Het is niet zo gek als je nog nooit van Quibi hebt gehoord. Deze nieuwe videodienst bestaat namelijk pas net. Het is een streamingdienst met korte filmpjes, 'Quick bites. Big Stories.", zoals Quibi het zelf noemt. In de eerste week is Quibi al meer dan 1,7 miljoen keer gedownload , vertelt CEO Meg Whitman aan CNBC. Anders dan andere streamingdiensten zijn de filmpjes voor Quibi ontwikkeld om op je smartphone te bekijken.

Kijken terwijl je wacht

De oprichters van de nieuwe streamingdienst dachten dat het een uitkomst zou zijn als we korte filmpjes kunnen kijken terwijl we ergens staan te wachten. Bij de bushalte of trein bijvoorbeeld, of wanneer we in een lange rij staan in de winkel. Blijkbaar hebben mensen thuis ook genoeg momenten waarop we even kort een filmpje willen zien. CEO Whitman vertelde dat 80% van de mensen die aan een show begint de eerste aflevering ook daadwerkelijk helemaal bekijkt.

Veel Hollywoodsterren

Quibi heeft veel geld gestoken in marketing, zo blijkt. Hollywoodsterren promoten de dienst en zijn soms zelf het middelpunt van een serie. En dat strikken van veel bekende acteurs en regisseurs werpt blijkbaar zijn vruchten af. Hoewel 1,7 miljoen gebruikers relatief weinig is in vergelijking met Disney+ (10 miljoen in een dag), is het toch heel knap voor een nog onbekende naam.

Gebruikers mogen Quibi 90 dagen lang gratis uitproberen, daarna kost de dienst $ 4,99 per maand voor de versie met advertenties en $ 7,99 zonder reclame.

Series en shows

Het aanbod van Quibi is indrukwekkend voor een beginnende streamingdienst. Van spannende thrillers tot real life shows en actualiteiten: het is allemaal te bekijken. Een soort Netflix meets YouTube dus? Ja, een beetje wel, met een vleugje TikTok misschien nog. Afleveringen van een show of serie duren nooit langer dan 10 minuten. Je kunt horizontaal en verticaal kijken op je smartphone, streamen naar je tv is nog niet mogelijk. Nederlandse ondertiteling is er (nog) niet, maar Engelstalige wel.

Voegt Quibi iets toe aan het uitgebreide aanbod van bestaande streamingdiensten? Ja, ik denk het wel. Unieke korte content zou weleens heel goed kunnen scoren. Misschien toch leuk om juist nu 90 dagen gratis uit te proberen?