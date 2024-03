St. Patrick's Day: de viering in Dublin in 50 foto's

17 maart is een belangrijke dag voor Ieren: St. Patrick's Day. Morgen duiken we dieper in deze feestdag en hoe het is om deze te beleven, maar vandaag genieten we vooral van de prachtige plaatjes.

St. Patrick's Day in Dublin

Waar veel mensen denken dat de feestdag alleen maar in het teken staat van Guinness drinken en openbare dronkenschap, vertelt onder andere de stad Dublin een heel ander verhaal. Een grote optocht met een gouden koets, honderden hulpverleners en een heleboel dansende, in prachtige kostuums gestoken mensen. Het thema van de optocht is dit jaar 'Spark' en dat hebben we zeker gezien. Het is niet per se het bier dat de boventoon voert: het zijn de glimlachen. Kijk zelf maar. We hebben 50+ foto's voor je om dat te bewijzen: