​Spotify opent Spotify Huis waar ADE-gangers kunnen ontspannen

We schreven vorige week al dat veel bedrijven iets met ADE doen, maar een bedrijf waar we dat sowieso van verwachtten is natuurlijk Spotify. De muziekstreamingdienst komt echter niet met een dj-set tot in de late uurtjes. Het opent een Spotify Huis. Het is voor het eerst dat het met dit concept komt in ons land en het is bedoeld om mensen even een oase van rust te geven tussen al het feesten door.

Spotify Huis at Het West-Indisch Huis is open to all ADE Pro Pass Holders, but due to limited capacity, signing up in advance is recommended. Hit the link to sign up: https://t.co/9QKz58Z5Q6

Spotify Huis

ADE-pashouders, deejays, artiesten en audio-creators zijn welkom om even op adem te komen. Het huis is elke ADE-dag geopend van 12:00 tot 20:00 uur en het is niet alleen bedoeld om te relaxen, maar ook om te netwerken. Is een bepaalde ontmoeting echt heel goed, dan kunnen mensen zelfs meteen in de studio duiken, die ook aanwezig is in het huis. Wil je gewoon even wat eten of gemasseerd worden, dan is dat ook een optie: soms heb je misschien even geen zin om te socializen, juist omdat je dat waarschijnlijk al veel doet tijdens de feestjes.

De vorige editie van ADE trok 450.000 bezoekers en we kunnen dan ook wel zeggen dat het evenement enorm is gegroeid door de jaren heen. Inmiddels zijn er honderden evenementen die plaatsvinden in meer dan 150 clubs. "Voor elektronische muziek is Amsterdam in de derde week van oktober het centrum van de wereld. Samen met ADE willen we artiesten, producers en fans zoveel mogelijk met elkaar verbinden om hun passie te vieren en te delen", vertelt Milena Taieb, Spotify Head of Music, Frankrijk en de Benelux. "De overweldigende populariteit van ADE toont het belang van elektronische muziek in de hedendaagse Europese cultuur. Spotify zet zich in om die zoveel mogelijk te versterken."