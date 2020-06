SpaceX-pakken komen uit hetzelfde brein als die van Batman en Wolverine

Natuurlijk hebben de kostuums van de superhelden wel iets weg van die van de ruimtehelden die we afgelopen zaterdag succesvol de ruimte in zagen gaan. Het moet allemaal van stevig materiaal zijn, tegen een stootje kunnen en het mag er wel een beetje stoer uitzien. Jose Fernandez van Ironhead Studio ontwierp die van NASA, maar ook die van Captain America, Wolverine, Wonder Woman en Batman . Hij ontwiep zelfs een paar helmen van muziekduo Daft Punk.

Een kostuum ontwerpen voor een film, dat is toch bijna hetzelfde als een astronautenpak in elkaar zetten? Blijkbaar zijn er genoeg overeenkomsten, want Jose Fernandez is de man die zowel het Batman-kostuum van Ben ‘Batfleck’ Affleck heeft gemaakt, als die van de NASA-astronauten die vorige week succesvol met de Crew Dragon het ISS bereikten.

Het grote verschil is uiteraard dat de superhelden-outfits voor het witte doek vooral mooi moeten zijn, terwijl het bij die van astronauten vooral om veiligheid en functie te doen is. Musk gaf hem nog wel wat tips mee: “Mensen zien er altijd beter uit in een smoking, ongeacht de grootte of vorm van het lichaam. Ik wil dat mensen er in de space suit beter uitzien dan normaal. Heldhaftig.” Zo legde Fernandez uit in een interview met Forbes.

Astronautenpakken

Het mooie is dat Fernandez wel bepaalde lessen van zijn superheldenpakken heeft meegenomen naar NASA/SpaceX. Zo worstelde NASA al sinds de Apollo-tijd met het feit dat astronauten niet genoeg hun hoofd konden draaien. Dat komt omdat de helmen natuurlijk relatief groot zijn en stevig vastzitten, waardoor het zicht niet optimaal is. Een probleem waar Ben Affleck ook mee te stellen had in zijn tijd als Batman in Dawn of Justice. Fernandez ontwikkelde een apart nekstuk waardoor de pakken lichter zijn en astronauten beter kunnen zien.