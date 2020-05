Gratis Batmobile-docu biedt toffe optekening van Batman’s bolides

Hij reed een Cadillac, hij reed een Tumbler. Als je de Battman bent, dan heb genoeg geld over om zulke bolides te kunnen bekostigen. Er is nu een documentaire uit van Warner Bros waarin je in een uurtje compleet wordt bjigepraat over de geweldige vehikels waarin de capedragende kruisvaarder zich verplaatste.



Batmobile-documentaire

De Batmobile is waarschijnlijk de beroemdste auto uit de popcultuur, samen met de DeLorean uit Back to the Future en natuurlijk de Ectomobile uit Ghostbusters. Maar waar die andere auto’s weinig veranderd zijn met de jaren, heeft Batman aanzienlijk meer varianten van zijn Batmobile onder zijn kont gehad. Hieronder kun je de gratis documentaire vinden die door Warner Bros is gemaakt over al die auto’s.

Het kan trouwens zijn dat je de docu al hebt gezien: hij is namelijk ook te vinden op de Blu-Ray van The Dark Knight Rises. Het leuke aan de docu is dat hij niet blijft hangen bij de auto’s uit de bekende filmtrilogie, maar zelfs teruggrijpt naar de film- en tv-series uit de jaren 60 en 80. Het is ook mooi om te zien wie de auto’s allemaal hebben beïnvloed, zoals HR Giger die met een idioot design kwam dat zich nooit kon vertalen in het medium, maar uiteraard wel in een stripboek.

Batman

Dat is meteen ook een goede samenvatting van wat Batman zo fantastisch maakt. Het is de superheld die het dichtst bij ons staat. Misschien omdat je je goed kunt indentificeren met zijn duistere kant of juist Bruce Wayne’s playboykant. Maar sowieso omdat deze superheld eigenlijk geen superkrachten heeft. Geen laserogen zoals Superman, geen snelheid zoals The Flash. Niet dat het feit dat hij geld heeft hem een superheld maakt natuurlijk, maar hij is zeker weten wat aardser dan de overige DC- en Marvel-helden.

In de Dark Knight lijkt de Batmobile meer op een HMMWV gecombineerd met een Lamborghini. Een auto die zowel op kritiek van de fans kon rekenen als lof. De Tumbler, zoals hij heet, was echter een geweldig bouwwerk. Het was niet slechts een filmprop, maar een echte auto die inmiddels zo snel was geworden, dat de camera moest worden geüpgrade om het goed te kunnen vastleggen.

Een dikke aanrader dus, deze documentaire waardoor je net even wat meer kennis en mogelijk ook appreciatie opdoet voor de voertuigen die hebben gezorgd dat onze favoriete superheld met de snelheid van het licht door de ruige straten van Gotham kon racen. Erg handig, als je naast roemruchte superheld af en toe ook nog de strakke miljonairszoon moet uithangen.