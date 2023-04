Scrabble bestaat 75 jaar: 5 leuke feitjes over dit bordspel

Woorden maken en ze op een bord neerleggen: maar dan vooral de letters gebruiken die veel waard zijn. Dat is Scrabble. Andere mensen bedenken de mooiste woorden om aan die van jou te leggen, waarmee jouw hele plannen voor je volgende beurt in duigen vallen. Het is wat dat betreft ook een soort Rummikub, maar dan dus de letterversie. En het is feest, want Scrabble is 75 jaar. We vieren het met 10 leuke feitjes over het bordspel.



Het is bedacht door een architect

De Amerikaanse architect Alfred Mosher Butts is architect van beroep, maar ontwikkelde Scrabble door zijn enorme liefde voor woorden. In 1948 was het spel af en sindsdien is het een populair spel voor eigenlijk iedereen die kan lezen. Woorden maken met de letters die je krijgt: we doen het al 75 jaar.