​Science-fictiondag - 5 boeiende sci-fi-concepten uit films en boeken

Denk je science-fiction in film en tv, dan denk je waarschijnlijk al snel aan Star Trek. Het is een van de meest interessante series als het op sci-fi-concepten aankomt. Sterker nog: sommige concepten zijn al waarheid geworden. Er is echter meer. Op deze dag, Science-fictiondag, staan we bij een aantal van die interessante concepten stil.





Just watched The Creator for the first time. This is how you do sci-fi. After watching Rebel Moon, this movie felt like a masterpiece. The real-world AI concept was done perfectly and the characters were acted and written very well. 9/10. pic.twitter.com/f35IW8UBJm — BrodieWanKenobi (@brodiewankenobi) December 25, 2023

1. Gelimiteerde teleportatie Teleportatie staat heel hoog op het lijstje van veel mensen die van sci-fi houden, en dan vooral wanneer het gaat om concepten die we graag in de echte wereld zouden willen hebben. De ‘Beam me up, Scotty’, noemen we het. Teleportatie betekent dat je alleen maar met je ogen hoeft te knipperen en je bent op een heel andere plek. In The Stars My Destination van Alfred Bester wordt het idee van gelimiteerde teleportatie geïntroduceerd, wat betekent dat je niks kwijtraakt als je gaat teleporteren (je kleren en spullen gaan gewoon mee), maar je wel maar een x aantal meter of kilometer kan gaan.



2. Warp drives Warp drives is ook een van de meest populaire sci-fi-concepten. Wij kennen het idee van Einstein dat niks sneller kan dan het licht. Maar hoe zit het met de ruimte zelf? Er kan een soort ‘warp-bubbel’ worden gecreëerd (dat zie je onder andere in Star Trek), waarmee je dan de ruimtetijd als het ware uitrekt voor of achter je ruimtevaartuig. Zo’n warp-bubbel kan dan wel sneller dan het licht en dat is heel handig om te gebruiken als je ergens snel moet komen, of juist wegkomen natuurlijk.

3. Tijdreizen voor onze gezondheid Nog zo’n superpopulair sci-fi-concept: tijdreizen. In Millennium van John Varley leren we over een heel ziek concept voor tijdreizen, namelijk eentje waarbij mensen uit het verleden worden gekidnapt. Zij moeten er namelijk in een toekomstige wereld waarin we allemaal bol staan van de straling door vervuiling en oorlog, zorgen dat we onszelf toch nog kunnen voortplanten. Vroeger, toen waren we immers nog gezond… Het heftige aan dit verhaal is dat we het 100 procent nog zouden doen ook, als het mogelijk was. Wanneer ons voortbestaan aan een zijden draadje hangt, dan is de mensheid tot veel dingen in staat. Maar goed, of het ons ook technisch lukt?

Mocht je terug kunnen gaan in de tijd... wat zou je doen?#tijdreizen pic.twitter.com/ff2O8YCiow — Wizard of Greenforward (@PieterDeBraban2) December 26, 2023

4. Een bijzonder oorsprongsverhaal In Battlestar Galactica worden we aan een nieuw oorsprongsverhaal blootgesteld dat sommige mensen plausibel achten. In deze serie wordt er gesuggereerd dat mensen niet uit een cel zijn voortgekomen zoals Darwin heeft bedacht, maar dat er een soort aliens waren die de komst van mensen hebben veroorzaakt. Mensen zouden zijn voortgekomen uit wat spannende momenten tussen Kobol en Cylon en dat maakt Hera, het belangrijkste personage van de serie, dan ook zo belangrijk.

5. Ruimteziekte Wat we op aarde hebben zoals geestesziekte wanneer je te lang in je eentje opgesloten zit in een kamer zonder stimulerende mogelijkheden, of ziek kunnen worden als we te hoog in de bergen zitten (hoogteziekte), dat zou volgens Firefly ook in de ruimte mogelijk zijn. Het is wel vrij ernstig: de mensen met ruimteziekte zijn eigenlijk een soort piraten die rondreizen en iedereen verkrachten, uitbuiten en kapotmaken die ze tegenkomen. Het zouden ooit menselijke ruimte-ontdekkingsreizigers zijn en die zijn door de grootheid van de ruimte gek geworden. “Als je lang genoeg in de oneindigheid kijkt, dan kijkt de oneindigheid ook naar jou”, is het devies (Nietzsche) en dat wordt getoond door middel van de Reavers in de serie Firely.