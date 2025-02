PowNed en NewBe brengen misdaadserie ‘Bovensloters’ naar NPO Start

Nederland krijgt er in 2026 een nieuwe, eigenzinnige misdaadserie bij. Omroep PowNed en producent NewBe slaan de handen ineen voor ‘Bovensloters’, een rauwe crime-serie met een vleugje Brabantse humor. De serie zal exclusief te zien zijn op NPO Start en belooft een spannende mix van spanning, satire en onderwerelddrama.

Waar gaat ‘Bovensloters’ over?

In ‘Bovensloters’ volgen we Jamie, gespeeld door Na Young Jeon, een Koreaans-Nederlandse antropologe uit de Randstad. Door een reeks bizarre gebeurtenissen raakt ze verstrikt in de dood van de Brabantse onderwereldbaas Jacques van Iersel (gespeeld door Jochen Otten). Op de vlucht belandt Jamie op de afgelegen boerderij van de mysterieuze Petra (Margôt Ros), een drugscrimineel met een duister verleden. Terwijl Jamie probeert te overleven, ontdekt ze een gevaarlijke kant van zichzelf – en daar wordt ze verrassend enthousiast van.

De cast

De hoofdrol van Jamie wordt vertolkt door Na Young Jeon, die in Den Haag opgroeide en internationaal furore maakte in de musicalwereld, onder andere in Zuid-Korea. ‘Bovensloters’ markeert haar grote terugkeer naar Nederland in een intense en uitdagende rol.

Margôt Ros, bekend van ‘Toren C’, neemt de rol van Petra op zich. Ros heeft zich bewezen als actrice, televisiemaker en regisseur en brengt haar kenmerkende scherpe humor en intensiteit naar de serie. Samen zorgen zij voor een explosieve chemie op het scherm.