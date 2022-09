NPO-streamingdienst NPO Start wordt uitgebreid

De NPO heeft toestemming gekregen van het Ministerie van Cultuur & Media om uit te breiden. Op dit moment is NPO Start een beetje de streamingdienst van de Nederlandse publieke omroep, waarbij je als gebruiker niet per se een account nodig hebt om te kunnen kijken. Het idee is om in de NPO Start-app mogelijk te maken programma’s die die avond op televisie zijn vast te kunnen kijken in de app.

Daarnaast wordt NPO Start steeds meer een volwaardige streamingdienst: het mag nu zelfs NPO Start Originals gaan maken, al zal het NPO kennende waarschijnlijke ‘Originele NPO Start-programmering’ gaan heten. NPO kan dus eigen programma’s gaan maken speciaal voor de app in plaats van alleen voor televisie. Best bijzonder, want NPO is van oorsprong echt van de klassieke radio en televisie. Aan de andere kant: er is ook een TikTok-kanaal van NPO dat enorm succesvol is en jongeren op de hoogte houdt van het nieuws en trends.

Hetzelfde systeem kennen we van Videoland , waar je soms bepaalde series en shows al een week van tevoren vooruit kunt kijken. NPO wil dat nu ook kunnen, zij het iets minder lang van tevoren. Dat is nu goedgekeurd door de staatssecretaris, wat betekent dat NPO Start niet langer een terugkijk-app is (en live kijk app), maar ook een app om juist vooruit te kijken, wat de app enorme meerwaarde zal geven ten opzichte van lineaire televisie. Je kunt immers dan wanneer jij het wil kijken, maar wel op dezelfde dag zodat je de volgende dag alsnog bij de koffieautomaat kunt meepraten.

NPO Start biedt originele NPO-programma’s van televisie aan om terug te kijken, maar niet alles is terugkijkbaar op de app. Soms is daar door uitzendrechten een limiet op ingesteld, waardoor sommige series er na enige tijd toch weer van verdwijnen. Wel is het het doel van NPO om zoveel mogelijk programma’s 7 dagen na de uitzending gratis op NPO Start aan te bieden. Zo kun je gigantisch veel afleveringen Boer Zoekt Vrouw of First Dates terugkijken op de app, net als bijvoorbeeld nieuws- en actualiteitenuitzendingen.

Het klinkt misschien als iets dat zo gefikst moet zijn, maar NPO moest hiervoor eerst langs de Autoriteit Consument en Markt en daarna nog naar het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur. Dat komt onder andere omdat de NPO zijn geld krijgt van de overheid, waardoor er toestemming nodig is om zo’n stap te mogen nemen. Zeker gezien de hevige concurrentie onder streamingdiensten is dat iets wat invloed kan hebben. Echter meent de ACM dat dat wel zal meevallen.

NPO Plus-account

Je kunt in principe al veel kijken zonder account, maar met een NPO Plus-account kun je ook programmering zien waarvan NPO niet volledig de rechten in eigen hand heeft. Ingelogd als NPO Plus-lid kun je het programma dan tot een jaar lang terugkijken (je betaalt hier wel 2,95 euro per maand voor). Het voordeel van NPO Start als streamingdienst is dat er geen reclame tussendoor komt en je programma’s in goede beeldkwaliteit (HD) kunt bekijken. Er is zowel een app voor mobiele telefoons als een app voor menig smart-tv om NPO te kunnen kijken.

Een nieuw tijdperk breekt aan voor de app. Er is overigens ook al bekend welke originele programmering eraan komt, namelijk Pointer Checkt (over nepnieuws), Au Pairs VIPS en een docu van Fidan Ekiz over cancelcultuur.