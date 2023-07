​Crimezomer - 8 vette crimi’s op NPO deze zomer

True crime, fictieve crime: we smullen ervan. Het blijkt wel uit de aflevering Loch Henry van Black Mirror: Netflix maakt maak al te graag documentaires over heftige verhalen met de meest gruwelijke moorden. Maar er zijn ook mensen die het niet zozeer om de gore te doen zijn, maar juist om de vraag: wie heeft het gedaan? Hoe zit het? NPO heeft speciaal voor die mensen de zomer van 2023 benoemd tot crimezomer.

Crimi's op de NPO Misschien denk je bij NPO bij crimi snel aan de Miss Marples, Inspector Morses en Midsomer Murders van deze wereld, maar er zijn ook veel hippere crimi’s te zien bij de Nederlandse Publieke Omroep. Op NPO Plus, de streamingdienst, is deze zomer onder andere het derde seizoen van het immens goed beoordeelde Happy Valley te zien, maar ook het eerste seizoen van The Capture en Redemption. Je kunt de series ook op televisie kijken: ze zijn tot en met 25 augustus elke dag op tv, voor iedereen die toch wat minder van bingen houdt. NPO Plus kan ook, daar staan de series allemaal, maar dat kost wel 3 euro per maand.

1. Happy Valley Happy Valley is met het derde seizoen ook meteen bij het laatste seizoen beland. De BBC-serie won twee BAFTA’s en draait om een misdaaddrama in de Calder Valley. De serie volgt de politie-inspecteur Catherine Cawood die aan het hoofd staat van het district Yorkshire en nogal vergroeid is met haar werk. In Yorkshire vindt echter op een dag een ontvoering plaats en dat mondt al snel uit in een hele rits gruwelijke moorden. 2. Grantchester Grantchester zit alweer in zijn zevende seizoen en dat is vrij indrukwekkend. De serie is dan ook heel tof: het gaat over een jonge dominee die enorm geliefd is in zijn woonplaats, Grantchester. De burgers vertellen hem hun diepste geheimen en dat komt zijn vriend George Keating goed van pas. Die is detective en moet onderzoek doen naar een reeks moorden die er in de regio zijn gepleegd. Hoe passen zijn bevindingen in de biecht van de burgers?

3. Redemption Redemption is ook een Britse serie, want ja, de Britten zijn de koningen van dit genre. Colette Cunningham is inspecteur bij de politie in Liverpool. Haar dochter Kate is dood gevonden in Dublin en hierop besluit ze in de Ierse hoofdstad voor de politie te werken: zo kan ze meer te weten komen over haar dochter, met wie ze zelf overigens al jaren geen contact meer had. Maar: kan een moeder dat wel aan? 4. Serial Lover Serial Lover is erg populair omdat het verhaal nogal uit de pas loopt en dat is geweldig: vier vrouwen vallen voor een man die zich anders voordoet dan hij is: dan is hij weer journalist, dan is hij weer chirurg.. Hij is maar één ding, namelijk een oplichter. De vrouwen gaan samenwerken om te ontdekken wie hij is en hoe ze hem kunnen stoppen.

5. Shetland Shetland zit in zijn zevende seizoen en draait om Jimmy Perez, een inspecteur die weer eens naar de plek gaat waar hij is geboren en getogen: de Shetlandeilanden. Hij staat aan het hoofd van een onderzoek naar een moord in die regio, maar ontdekt terwijl hij op zoek is naar antwoorden over de zaak ook wat enorm grote geheimen uit het verleden. Dit seizoen markeert het afscheid van Perez. 6. Holding Holding speelt zich af in Ierland. In het dorpje Duneen gebeurt nooit wat geks, tot er menselijke resten worden gevonden. Sergeant PJ Collins moet op onderzoek uit, maar het dorp is zodanig van de zaak in de ban dat er allerlei verhalen de ronde doen: wat klopt, en wat niet? Met welke grote geheimen lopen de bewoners rond? Leuk detail: het is gebaseerd op een boek geschreven door Graham Norton, de bekende talkshowhost.

7. The Control Room Van The Control Room staat nu het eerste seizoen op NPO Plus en dat gaat over Gabe, een gewone gast die hulpverlener is op de ambulance in Glasgow. Hij krijgt echter een telefoontje van een vrouw die hem zegt te kennen en dat is het begin van heel veel gekte in het leven van deze vrij gewoon lijkende man. 8. The Capture Een incident in Londen: beelden lijken te tonen dat de ex-soldaat Shaun Emery iets misdadigs heeft gedaan. Totdat Rachel Carey, een jonge detective, de boel begint te ontrafelen. Er is een complot en niemand moet zomaar alles geloven dat hij ziet, zo blijkt, in deze zeer populaire serie. Er is nu alleen nog één seizoen, maar die is al heel tof en het bekijken waard.