Pareltjes van 2023 - deze NLZiet-series moet je gezien hebben

Er komt elke maand zoveel uit op streamingdiensten, dat je het amper kunt bijbenen. Zonde, want zo mis je misschien iets wat helemaal bij je past. Met de kerstdagen voor de deur hopen we dat je wat tijd hebt om wat pareltjes van 2023 op de streamingdiensten te kijken. Elke dag raden we je de parels aan van een andere streamingdienst en vandaag is NLZiet aan de beurt. Deze series (en een paar films) uit 2023 op NLZiet moet je zeker kijken. NLZiet is een wat vreemd eend in de bijt, aangezien het vooral televisie terugkijken is en niet eigen series en films heeft. Echter is er alsnog heel veel dat je zeker gezien moet hebben. Dit is wat je deze kerstvakantie bijvoorbeeld kunt kijken op NLZiet om zo volledig bij te zijn. Santos Santos is een serie over het koppeltje Glenn en Yola. Glenn heeft een beste vriend die dealt, Yola een moeder die in de drugswereld actief is op een wat hoger niveau. Hoe kunnen deze mensen het wilde drugsleven ontlopen, terwijl ze in de mooie stad Rotterdam hun leven willen opbouwen? Met onder andere Yannick Jozefzoon en Yootha Wong-Loi-Sing.

Never Look Away Het heftige Werk Ohne Autor, ook wel bekend als Never Look Away, vertelt het verhaal van Kurt die opgroeit in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hitlers mannen moeten de meest verschrikkelijke dingen doen. De tante van Kurt heeft een psychische ziekte en wordt helaas door de nazi’s opgepakt.

Anoniem Anoniem is een Nederlandstalige serie waarin we twee mensen volgen die allebei een strijd leveren met de criminele wereld. Jurre aan de ene kant, een op het eerste gezicht vrij normaal lijkend persoon. Sarah aan de andere kant, die Officier van Justitie is. Interessant detail: de twee zijn getrouwd. Het is een dramatische, maar lichte serie die lekker wegkijkt en dit jaar enorm populair was op NPO.

Dirty Grandpa Zac Efron en Robert De Niro zijn in deze film een kleinkind en een opa die samen naar Florida gaan rijden omdat ze naar een bruiloft moeten. Opa is echter een beetje een man met een gebruiksaanwijzing en hij heeft toch net een ander idee van wat hij op de bruiloft gaat doen van kleinzoonlief. Samen gaan ze op een roadtrip die ze niet snel zullen vergeten.

De Poli Jelka van Houten speelt in deze serie een gynaecoloog die er een nogal bijzondere werkwijze op nahoudt die ze graag wil introduceren op haar afdeling. De vele uitdagingen die we nu hebben in de medische wereld komen voorbij, maar wel met humor. Zeker de moeite waard als je bijvoorbeeld ook van een serie als Luizenmoeder houdt.

1985 1985 is een toffe serie omdat het zich afspeelt in de spannende jaren ‘80. De serie draait om twee vrienden en het zusje van een van hen die te maken krijgen met allerlei misdaden die door de Bende van Nijvel worden gepleegd. Maar wat houdt die bende in en kunnen ze het stoppen? Goed om te weten: de Bende van Nijvel heeft ook echt bestaan.