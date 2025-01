Nieuwe Sound Sessions bij Pathé: met o.a. Nirvana, Beyoncé en Billie Eilish

Wist je dat ze bij Pathé niet alleen films vertonen, maar ook Sound Sessions? Lichten uit, je nestelen in een comfortabele stoel, oogmasker op en samen luisteren naar de beste albums. Door het zicht te ontnemen, krijg je een betere luisterervaring, waardoor de muziek intenser aan zal voelen. Het is een ultieme muziekbeleving. En met je ogen dicht in die bioscoop, wie had dat ooit gedacht.

Sound Sessions

De Sound Sessions – die ze vanuit Pathé in samenwerking met Pitchback Playback organiseren – bestaan uit klassieke albums van diverse artiesten. Speciaal voor muziekliefhebbers die het ouderwetse album koesteren en de originele volgorde! Bezoekers krijgen een oogmasker zodat zonder teveel prikkels in de beste geluidskwaliteit worden ondergedompeld in favoriete albums. O.a. Nirvana, Beyoncé, Paul Simon en Hans Zimmer zijn te beluisteren tijdens de unieke Sound Sessions.

Deze unieke luistersessies zijn vorig jaar al gelanceerd bij Pathé en het was meteen een succes! De Sound Sessions met o.a. Miles David, Daft Punk en Tame Impala werden goed bezocht en bezoekers vinden het een fantastische ervaring.

Aankomende luistersessies

De aankomende luistersessies vinden plaats in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven: